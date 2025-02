Wall Street termine en baisse, craintes sur les droits de douane

La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi 31 janvier, après une ouverture dans le vert, l'optimisme initial des investisseurs ayant été terni par la confirmation de la Maison Blanche de droits de douane contre les produits provenant du Canada, du Mexique et de la Chine.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones a perdu 0,75%, l'indice Nasdaq a lâché 0,28% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,50%. "Les discussions sur les surtaxes dans l'après-midi ont créé une nouvelle vague d'incertitude" sur la place américaine, a résumé Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Les trois indices vedettes ont reculé après que la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a annoncé vendredi 31 janvier la mise en place de droits de douane dès ce week-end sur les produits originaires des trois principaux partenaires commerciaux des États-Unis, suscitant des inquiétudes pour le commerce international.

Donald Trump, qui a fait son retour à la Maison Blanche le 20 janvier, a brandi de nombreuses fois cette menace à l'encontre des trois pays qu'il accuse de ne pas lutter suffisamment contre le trafic de fentanyl et empêcher l'immigration illégale vers les États-Unis.

Pas de retour en arrière

Mme Leavitt a confirmé vendredi 31 janvier qu'il n'y aurait pas de retour en arrière de dernière minute.

"Le président va imposer demain 25% de droits de douane sur le Mexique, 25% de droits de douane sur le Canada et 10% de droits de douane sur la Chine pour le fentanyl illégal qu'ils produisent et dont ils permettent la distribution dans notre pays", a déclaré Mme Leavitt.

La confirmation des droits de douane fait craindre de possibles guerres commerciales entre les États-Unis et ses partenaires commerciaux. D'autant que le Premier ministre canadien Justin Trudeau avait annoncé au lendemain de l'investiture de Donald Trump que le Canada "ripostera" fermement et rapidement si les États-Unis imposent des droits de douane de 25%.

"Tout est sur la table et je soutiens le principe de droits de douane équivalents au dollar près", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, précisant que cela "aura un coût pour les Canadiens".

La confirmation des tarifs douaniers par la Maison Blanche vendredi 31 janvier "a été un élément déclencheur qui a incité les investisseurs à retirer de l'argent de la table avant la fin de la semaine", a commenté M. O'Hare.

"Certaines grandes capitalisations (ont) abandonné leurs gains antérieurs, ce qui pèse sur le marché", a relevé dans une note Patrick O'Hare, de Briefing.com, à l'image des géants du secteur technologique américain Nvidia (-2,98%) et Apple (-1,51%).

"Les rendements des bons du Trésor sont plus élevés en réaction à la déclaration sur les droits de douane", a-t-il ajouté. Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à dix ans s'est tendu, s'établissant à 4,54%, contre 4,52% la veille en clôture.

Wall Street avait ouvert la séance sur une note positive vendredi 31 janvier poussée notamment par les résultats record d'Apple, ainsi que par des données sur l'inflation américain conformes aux attentes.

Durant la majeure partie de la journée, "le marché se maintenait à un niveau raisonnable, soutenu par les gains d'Apple", a souligné M. O'Hare.

Avant de tomber en même temps que le reste du marché, la firme de Cupertino (Silicon Valley) était recherchée après avoir réalisé des revenus et profits record pendant la saison des fêtes malgré des ventes d'iPhone décevantes, rassurant les analystes. Côté indicateurs, le marché a été "soulagé" par des données d'inflation conformes aux attentes.

Selon l'indice PCE, privilégié par la Banque centrale américaine (Fed), le mois dernier, l'inflation a rebondi à 2,6% sur un an contre 2,4% un mois plus tôt. Sur un mois, l'inflation a aussi accéléré, à +0,3%, contre 0,1% en novembre, comme attendu par les économistes.

Au tableau des valeurs, les constructeurs automobiles, qui possèdent tous au moins une usine au Mexique, ont globalement reculé à l'annonce de la mise en application de droits de douane.

Le groupe Stellantis a chuté de 2,88%, Ford a perdu 0,79%, tandis que le géant américain General Motors a fait du sur-place (-0,08%).

Le groupe spécialisé dans les produits d'hygiène Colgate-Palmolive a reculé (-4,61%), après des résultats trimestriels en deçà des attentes. Le groupe souffrait aussi de son implantation au Mexique, où il fabrique plusieurs produits pour le marché américain, "pincipalement du dentifrice", selon les propos de son directeur financier vendredi 31 janvier.

AFP/VNA/CVN