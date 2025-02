La Bourse de Paris finit en légère hausse et réalise son meilleur mois en deux ans

Photo : AFP/VNA/CVN

Le CAC 40 a pris 0,11% à 7.950,17 points.

Sur l'ensemble du mois, l'indice vedette français affiche une progression de 7,72%. Il s'agit de sa meilleure performance mensuelle depuis janvier 2023.

"Les actions françaises, comme les européennes, ont été portées depuis le début de l'année par le fait que les investisseurs ont estimé qu'elles étaient bon marché", a expliqué Vincent Juvyns, membre de l'équipe stratégie de JPMorgan AM.

L'an dernier, les places européennes ont connu une performance plus faible que leurs homologues américaines, dont le prix a fortement augmenté. Les actions parisiennes ont encore plus souffert suite à la dissolution de l'Assemblée nationale.

Résultat : les actions du Vieux continent, peu chères, ont attiré les investisseurs en quête de bonnes affaires, depuis le début de l'année.

Par ailleurs, la BCE a abaissé cette semaine ses taux d'intérêt, ce qui a donné un coup de pouce aux marchés boursiers européens, alors qu'aux États-Unis, la Réserve fédérale américaine (Fed) a opté pour le statu quo monétaire.

Côté macroéconomique, les investisseurs ont été rassurés vendredi 31 janvier par des chiffres de l'inflation américaine en décembre conforme aux attentes.

L'indicateur a été en hausse de 2,6% sur un an contre 2,4% un mois plus tôt. L'indice PCE sous-jacent, hors prix de l'énergie et de l'alimentation, indicateur préféré de la Réserve fédérale américaine (Fed), s'est aussi accéléré sur un mois (+0,2% contre 0,1% en novembre) mais est resté stable sur un an à 2,8%.

Ce "rapport est sorti globalement (conforme aux) attentes", a résumé Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques de CPR Asset Management.

En France, les prix à la consommation ont augmenté de 1,4% en janvier sur un an, une hausse légèrement plus marquée qu'en décembre (1,3%), a indiqué l'Insee vendredi 31 janvier, mais continuent de "bien se comporter", selon les économistes.

En cause, une nouvelle accélération des prix de l'énergie, qui ont augmenté de 2,8% sur un an, après une progression de 1,2% en décembre, mais aussi un rebond des prix des produits manufacturés sur 12 mois (+0,2% après -0,4% en décembre).

Dans ce contexte, l'emprunt à 10 ans français de référence a atteint 3,20%, contre 3,26% la veille. Son équivalent allemand, référence en Europe, a terminé la séance à 2,45%, contre 2,51% jeudi 30 janvier en fin de journée.

Roche Bobois en baisse

Après une très bonne année 2023, les ventes du spécialiste de l'ameublement haut de gamme Roche Bobois ont baissé en 2024, malgré un quatrième trimestre record. Son titre a lâché 2,23% à 43,80 euros.

