Le Canada riposte aux États-Unis avec ses propres droits de douane

Le Canada imposera à partir de mardi 4 février des droits de douane de 25% sur 30 milliards d’USD dollars canadiens (21 milliards d’USD) de produits américains, a déclaré le Premier ministre canadien Justin Trudeau après avoir présidé la réunion du cabinet et organisé une réunion virtuelle avec les premiers ministres provinciaux et territoriaux.

M. Trudeau a précisé que ces droits de douane seraient ensuite appliqués à 125 milliards de dollars canadiens de marchandises supplémentaires dans un délai de 21 jours.

La bière, le vin et les spiritueux américains, ainsi que les légumes, les vêtements, les chaussures et les parfums figureront parmi les premiers articles visés, de même que les appareils électroménagers, les meubles et les équipements sportifs, a-t-il expliqué.

M. Trudeau a ajouté que d'autres mesures commerciales non tarifaires n'avaient pas encore été décidées, mais qu'elles pourraient inclure des restrictions sur l'exportation de minéraux et de produits énergétiques essentiels vers les États-Unis, ainsi qu'une mesure visant à empêcher les entreprises américaines de soumissionner pour des marchés publics.

Le premier ministre de la Colombie - Britannique, David Eby, a déclaré samedi 1er février que les tarifs douaniers de M. Trump "trahissaient complètement le lien historique entre nos deux pays".

M. Eby a déclaré qu'il avait ordonné aux magasins d'alcool de la Colombie - Britannique de cesser immédiatement d'acheter des liqueurs américaines provenant d'États "rouges" dirigés par des républicains et qu'il avait demandé au gouvernement, y compris au ministère de la Santé, de cesser immédiatement d'acheter des produits américains.

La Chambre de commerce du Canada a déclaré qu'avec des droits de douane de 25% et des représailles totales, le PIB réel du Canada diminuerait de 2,6%, ce qui coûterait en moyenne 1.900 dollars canadiens (environ 1.306 USD) par ménage et par an. Aux États-Unis, le PIB diminuerait de 1,6 %, ce qui coûterait en moyenne 1.300 USD par ménage.

Samedi 1er février, l'administration Trump a imposé des droits de douane sur les importations en provenance du Canada, du Mexique et de la Chine. Le décret tarifaire sur le Canada est de 25% sur tous les produits importés, à l'exception des produits énergétiques taxés à 10%.

