L'Indonésie prévoit plus de 20 projets énergétiques en 2025

L'Indonésie s'apprête à lancer plus de 20 projets énergétiques en 2025, avec un investissement total d'environ 40 milliards de dollars, dans le cadre des efforts visant à stimuler la capacité de raffinage nationale et à renforcer la sécurité énergétique.

Parmi les projets prévus figure une initiative de conversion du charbon en éther diméthylique (DME) visant à réduire la dépendance de l'Indonésie au gaz de pétrole liquéfié (GPL) importé.

Le pays construira également une nouvelle raffinerie de pétrole d'une capacité d'environ 500.000 barils par jour et une installation de stockage de pétrole.

Selon le ministre de l'Énergie Bahlil Lahadalia, les projets font partie d'une stratégie plus large visant à stimuler la croissance économique et à créer des emplois. Le financement proviendra en partie de Danantara, le nouveau fonds souverain indonésien, lancé le mois dernier et qui gère plus de 900 milliards de dollars d’actifs.

Bien qu’elle soit la plus grande économie d’Asie du Sud-Est, l’Indonésie reste fortement dépendante du charbon et est l’un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre au monde. Cependant, le président Prabowo Subianto s’est engagé à éliminer progressivement la production d’électricité à partir du charbon d’ici 15 ans et à atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

En outre, Prabowo Subianto a pour objectif d’augmenter la croissance économique annuelle de l’Indonésie de 5% à 8% tout en ordonnant des coupes budgétaires substantielles dans les agences gouvernementales.

