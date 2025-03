Une explosion fait trois morts et 20 blessés dans l'Est de la Syrie

Au moins trois personnes ont été tuées et 20 autres blessées dans une explosion d'origine inconnue survenue lundi 3 mars à un des points d'entrée de la ville d'Al-Bukamal, dans la province orientale de Deir ez-Zor, ont rapporté les médias d'État.

Selon l'agence de presse officielle SANA, les équipes de la Défense civile syrienne ont récupéré les corps des victimes, évacué les blessés vers les hôpitaux locaux et éteint l'incendie déclenché par l'explosion. L'explosion s'est produite près d'un centre de distribution de carburant, ce qui a contribué à la violence de l'incendie. Les autorités n'ont pas encore déterminé la cause de l'explosion, et aucun groupe n'en a revendiqué la responsabilité. Située près de la frontière syro-irakienne, la ville frontalière stratégique d'Al-Bukamal a déjà été la cible d'attaques par le passé, souvent attribuées aux restes de l'Etat islamique qui opèrent encore dans la région.

