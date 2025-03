L'Indonésie va exploiter des bateaux-taxis pour lutter contre les embouteillages

Photo: baliexpat.com

Le service sera axé sur la route reliant l'aéroport I Gusti Ngurah Rai à la région de Nusa Dua dans la régence de Badung. Avec ce nouveau transport, on s'attend à ce que le public ait plus d'options pour se déplacer, sur terre et sur mer, a déclaré le gouverneur de Bali, Wayan Koster.

Dans le cadre de ce projet, un essai utilisant des jukung ou des bateaux traditionnels a été mené pour mesurer l'efficacité du service. À partir de cet essai, le trajet de l'aéroport I Gusti Ngurah Rai à Uluwatu peut prendre 35 à 40 minutes en bateau traditionnel. Parallèlement, avec un bateau-taxis plus moderne et motorisé, le temps de trajet devrait être réduit à environ 25 à 30 minutes.

Auparavant, le ministre des Transports, Dudy Purwaghandi a rencontré le ministre du Tourisme Widiyanthi Putri Wardhana pour discuter de diverses mesures de collaboration visant à améliorer les infrastructures de transport dans les principales destinations touristiques. L'un des principaux axes de la discussion était le développement du transport par voie navigable pour améliorer la mobilité touristique et renforcer la connectivité interrégionale.

VNA/CVN