Singapour aide ses citoyens à faire face à la hausse du coût de la vie

Photo : The Straits Times/CVN

Le programme s'appliquera à plus de 2,4 millions de Singapouriens âgés de 21 ans et plus en 2024, et s'applique à ceux dont le revenu imposable est inférieur ou égal à 100.000 SGD, a-t-il déclaré, ajoutant que ceux qui possèdent plus d'une propriété ne sont pas éligibles au versement.

Les bénéficiaires éligibles seront informés via leur application Singpass en septembre.

Pour éviter les escroqueries, le ministère des Finances de Singapour a déclaré qu'il enverrait des notifications par SMS pour informer les citoyens de leurs avantages. Les citoyens ne seront pas invités à répondre au SMS, à cliquer sur des liens ou à fournir des informations à l'expéditeur.

Le Premier ministre singapourien Lawrence Wong, qui est également ministre des Finances, a annoncé le paiement spécial du coût de la vie lors du budget 2024 en février.

VNA/CVN