Les prix alimentaires en baisse, reflet de l'abondance agricole mondiale

Le prix global des denrées alimentaires dans le monde a reflué en novembre, pour le troisième mois consécutif, reflet d'une offre abondante et d'une concurrence accrue entre exportateurs, a indiqué vendredi l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Au vu des récoltes en cours, la FAO a d'ailleurs de nouveau relevé sa prévision de production céréalière pour 2025, qui devrait pour la première fois dépasser 3 milliards de tonnes, en hausse de 4,9% par rapport à la récolte 2024.

Cette hausse globale de production est notamment liée aux belles récoltes de blé attendues en Australie et surtout en Argentine, où "des semis plus importants que prévu et des rendements probablement records (...) devraient conduire à une récolte historique".

Les productions de blé augmentent aussi en Europe et aux États-Unis, de même que celles de céréales secondaires comme l'orge. Et les récoltes de riz s'annoncent en hausse (+1,6%).

L'indice FAO des prix alimentaires, qui suit l'évolution des prix internationaux d’un ensemble de denrées, a globalement reculé de 1,2% sur un mois. Il se situe "2,1% en dessous de son niveau de novembre 2024" et près de 22% sous son pic de mars 2022, juste après l'invasion russe de l'Ukraine.

Paradoxalement, seules les céréales voient leur prix légèrement rebondir (+1,3% sur un mois), portées par la hausse du blé (+2,5%). Les prix de la céréale du pain sont soutenus par "un potentiel intérêt de la Chine" pour les productions américaines, la "poursuite des hostilités" en mer Noire et "une diminution attendue des semis en Russie".

L'ensemble des autres productions voient leurs prix refluer.

Le prix des huiles végétales, qui était en octobre au plus haut depuis l'été du fait de commandes de biocarburants et de retards de récoltes, baisse de 2,6% en novembre en raison d'une baisse des cotations de l'huile de palme, de colza et de tournesol. L'huile de soja demeure "soutenue par une forte demande du biodiesel, notamment au Brésil".

Les prix de la viande évoluent peu (-0,8%) alors que ceux des produits laitiers reculent de 3,1% en novembre, "sous l'effet d'une baisse des cotations du beurre et de la poudre de lait entier", liée à une augmentation de la production mondiale et des disponibilités exportables.

Le prix du sucre chute de près de 6% en un mois, en raison notamment des abondantes productions attendues au Brésil, en Inde et en Thaïlande.

