La Bourse de Paris termine en petite hausse, portée par la Fed et l'Ukraine

La Bourse de Paris a fini en progression de 0,43% jeudi 4 décembre, profitant à la fois des espoirs de négociations fructueuses pour la paix en Ukraine et des attentes de baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Le CAC 40 a clos la séance sur un gain 34,61 points à 8.122,03 points. La veille, l'indice vedette parisien avait avancé 0,16%, pour s'établir à 8.087,42 points.

Les marchés européens ont profité d'un "sentiment positif avec les espoirs de résolution prochaine du conflit ukrainien", commente Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.

Le président russe Vladimir Poutine a cependant estimé jeudi 4 décembre que les négociations en cours avec les États-Unis sur l'Ukraine étaient "complexes", mais qu'il fallait s'y "engager" plutôt que de les entraver, dans un entretien diffusé par une chaîne de télévision indienne.

Des responsables américains et ukrainiens doivent mener de nouvelles discussions, jeudi 4 décembre en Floride, pour tenter de trouver une issue à la guerre, au moment où Washington a assoupli ses sanctions à l'égard du géant russe Lukoil.

En parallèle, le rapport sur l'emploi privé aux États-Unis en novembre a conforté le marché dans ses prévisions d'un assouplissement monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) lors de la réunion des 9 et 10 décembre.

"Les pertes d'emplois pousseront la Fed à accélérer ses baisses de taux. Et si en plus de cela les gens réduisent leurs dépenses, et que l'inflation ralentit, ce serait la cerise sur le gâteau", relève Ipek Ozkardesakaya, analyste pour Swissquote Bank.

L'automobile en tête

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi 3 décembre l'allègement de la réglementation sur la consommation et les émissions des véhicules, évoquant une baisse de leur prix d'achat.

L'annonce soutient les constructeurs automobiles européens qui se sont affichés en franche hausse jeudi 4 décembre. "Le marché applaudit systématiquement lorsqu'il y a moins de réglementation", explique Christopher Dembik.

Stellantis a terminé en hausse de 3,75% à 10,19 euros et Renault de 6,35% à 37,01 euros, prenant la tête de l'indice CAC 40 jeudi 4 décembre.

Pierre et Vacances revigoré

Le groupe de tourisme Pierre et Vacances-Center Parcs, qui pourrait changer d'actionnaires en 2026, a terminé sur une forte hausse de 8,18% à 1,67 euro à Paris, après avoir annoncé mercredi 3 décembre des résultats en hausse dont un bénéfice net pour 2024/2025 qui bondit de 21%.

"On a un résultat net positif pour la deuxième année consécutive", à 33,5 millions d'euros, après treize années de déficit, s'est réjoui le directeur général du groupe, Franck Gervais, lors d'une présentation à la presse.

