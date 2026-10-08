Le torchon brûle toujours entre Cristiano Ronaldo et son sélectionneur

Cristiano Ronaldo s'est excusé auprès des supporters portugais et de ses coéquipiers de la Seleçao, ouvrant la voie à un retour en équipe nationale, mais il a confirmé sa rupture avec l'entraîneur Jorge Jesus, coupable d'avoir " manqué à sa parole " en le laissant sur le banc en Ligue des nations.

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"Ronaldo demande pardon mais crucifie Jesus", a résumé le Jornal de Noticias en Une mercredi 7 octobre. Même ton chez le quotidien sportif A Bola : "Ronaldo veut revenir mais il accuse Jesus".

Interrogée par l'AFP, la Fédération portugaise de football (FPF) n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat au communiqué diffusé mardi soir 6 octobre par Cristiano Ronaldo.

"J'ai lu le communiqué et maintenant, comme je le fais tous les jours, je vais à la fédération travailler, penser à l'équipe et à la sélection. Je n'ai plus rien à dire", a déclaré le sélectionneur aux médias portugais en quittant son domicile.

Le psychodrame s'est joué mercredi dernier 30 septembre, quand l'icône du football portugais a quitté la sélection, furieux d'apprendre qu'il ne débuterait pas le match de Ligue des nations contre le Danemark à Copenhague programmé le lendemain.

Quelques jours plus tôt, il était déjà resté sur le banc contre la Norvège à Oslo et, pour marquer sa colère, n'avait pas rejoint ses coéquipiers pour aller saluer les supporters portugais.

Suspension

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Le footballeur de 41 ans a relancé le feuilleton mardi 6 octobre par un long communiqué dans lequel il s'est excusé d'avoir quitté le rassemblement à Copenhague où, sans lui, la Seleçao s'était facilement imposée (4-2).

"La responsabilité est exclusivement la mienne. Je présente mes excuses aux Portugais (...) et à mes coéquipiers de sélection", a écrit le quintuple Ballon d'or, joueur le plus capé et meilleur buteur de l'histoire du Portugal, avec 146 buts pour 234 matches.

Et alors que Jorge Jesus avait affirmé dimanche, après la victoire (2-1) en match retour contre la Norvège à Porto, que Ronaldo pouvait revenir dès la prochaine trêve internationale de novembre, l'attaquant a lui évoqué une éventuelle suspension.

"Si je suis en forme physiquement (...) après avoir purgé la suspension qui me sera appliquée, je serai disponible, comme je l'ai toujours été jusqu'à aujourd'hui, pour jouer et gagner avec notre sélection", a-t-il écrit.

Les médias nationaux précisent mercredi 7 octobre que selon le règlement de la fédération portugaise, un joueur ayant manqué un entraînement, un match ou une activité de la sélection risque une suspension de un à six mois.

AFP/VNA/CVN