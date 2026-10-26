Angleterre : Manchester et Carrick en perdition, Liverpool en lévitation

L'entraîneur Michael Carrick est au bord du précipice après la lourde défaite de Manchester United, dimanche 25 octobre contre Bournemouth (3-0) à domicile, une situation critique qu'il partage avec le Français Pierre Sage, encore battu avec Crystal Palace.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Andoni Iraola avait lui un grand sourire après la démonstration de force de Liverpool contre Brighton (2-0), l'équipe frisson du début de saison, que ses joueurs ont domptée dans un stade d'Anfield en fête.

Les Reds (4es, 15 pts) reviennent à une unité du podium, refermé par leurs visiteurs du jour (3es, 16 pts). Les co-leaders Manchester City et Arsenal ont eux 21 points chacun après huit journées.

Loin, très loin de ces sommets, Manchester United (16e, 7 pts) apparaît complètement décroché sportivement, à un point seulement de la zone de relégation. Et son édifice semble plus que jamais fragilisé en coulisses.

Dimanche 25 octobre, Carrick a laissé sur le banc son capitaine et meilleur joueur, Bruno Fernandes, quatre jours après une déclaration publique du Portugais remettant en cause son approche tactique.

La décision, "purement" sportive selon l'entraîneur, ressemblait à une sanction individuelle. Mais elle s'est transformée aussi en punition collective, tant l'absence du meneur s'est faite ressentir dans le jeu.

Peu tranchants offensivement, les Red Devils ont aussi coulé derrière : sur un coup franc repris par Rayan, seul au second poteau (38e, 0-1), après une glissade de Leny Yoro qu'a exploitée Adrien Truffert, passeur décisif pour Marcus Tavernier (43e, 0-2), puis sur un ballon dégagé par la défense adverse, parfaitement négocié par Evanilson (71e, 0-3).

Carrick endosse la "responsabilité"

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"Que l'on gagne, que l'on perde ou qu'on fasse match nul, quoi qu'il se passe, (...) je respecte le rôle que j'occupe et la responsabilité m'incombe. Qu'est-ce que je peux dire de plus, franchement, maintenant, tout de suite ?", a réagi Carrick, interrogé sur son avenir en conférence d'après-match. "J'ai toujours à cœur de faire ce que je pense être le mieux pour le club, quelles que soient les décisions prises".

Le club aux vingt titres en championnat est empêtré dans une série de huit matches sans victoire, toutes compétitions confondues, une traversée du désert inédite depuis 2015-2016. Et l'avenir, à court terme, passe par un enchaînement périlleux contre Chelsea, Aston Villa et Liverpool.

Les Reds, eux, ont muselé une équipe de Brighton à l'attaque déchaînée depuis le début de saison, et dont la robustesse défensive s'était matérialisée par cinq "clean sheets" (match sans but encaissé) avant le déplacement à Anfield.

Florian Wirtz a provoqué l'ouverture du score d'une frappe fortement déviée par Pascal Gross, après un bon travail de Ronald Araujo sur le côté droit (17e, 1-0).

Le deuxième but est venu du même côté. L'ailier français Bradley Barcola a battu à la course et à l'épaule son compatriote Olivier Boscagli et servi dans l'axe Alexander Isak, plein de sang froid et d'élégance au moment de réaliser une déviation subtile du gauche (21e, 2-0).

Il s'agit de la première victoire à domicile pour Iraola en championnat, et la sixième sur les sept derniers matches, toutes compétitions confondues, pour Liverpool.

L'ambiance est bien plus lourde du côté de Crystal Palace (17e, 7 pts), à la dynamique complètement inverse et aux portes de la zone rouge.

Les Eagles du sud de Londres ont subi contre Newcastle (2-0), chez eux, une cinquième défaite en huit journées de Premier League, ce qui place l'entraîneur français Pierre Sage sur la sellette.

Son compatriote Régis Le Bris reste lui bon dernier avec Sunderland (20e, 5 pts) après le match nul 0-0 réalisé à domicile dimanche contre Leeds. Les Black Cats ont au moins réussi à stopper l'hémorragie, après avoir essuyé quatre défaites d'affilée en championnat.

AFP/VNA/CVN