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Ronaldo s'excuse pour son comportement, ouvre la porte à un retour en sélection

La superstar portugaise Cristiano Ronaldo, qui avait claqué la porte de la sélection la semaine dernière, s'est excusé et a ouvert la porte à un retour sous le maillot national, dans un communiqué publié mardi 6 octobre.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"La responsabilité est exclusivement la mienne. Je présente mes excuses aux Portugais (...) et à mes coéquipiers de sélection pour avoir quitté le rassemblement", écrit le quintuple Ballon d'or de 41 ans, joueur le plus capé et meilleur buteur de l'histoire du Portugal, avec 146 buts pour 234 matches.

"Si je suis en forme physiquement (...) après avoir purgé la suspension qui me sera appliquée, je serai disponible, comme je l'ai toujours été jusqu’à aujourd’hui, pour jouer et gagner avec notre sélection", ajoute CR7.

Le capitaine portugais avait quitté précipitamment mercredi dernier 30 septembre Copenhague à bord de son jet privé, ulcéré de n'avoir pas joué le match précédent de Ligue des nations contre la Norvège.

Dans son très long message diffusé mardi soir 6 octobre, il accuse le nouveau sélectionneur du Portugal sélectionneur Jorge Jesus d'avoir manqué à sa parole.

Selon lui, Jesus lui avait initialement présenté un plan pour la fenêtre internationale prévoyant qu’il commence le premier et le dernier match à domicile, mais qu’il ne se déplace pas pour les rencontres de Ligue des nations en Norvège et au Danemark.

La superstar d’Al-Nassr a décliné cette proposition, estimant que rester au Portugal pendant que ses coéquipiers voyageraient serait un mauvais exemple venant d'un capitaine.

Avant le match contre la Norvège, Ronaldo a indiqué que Jesus lui avait demandé de façon inattendue s’il était en état de jouer 30 minutes.

Il a accepté et s’est échauffé à partir de la mi-temps, mais le coach ne l'a jamais fait entrer en jeu. Visiblement ulcéré, Ronaldo a quitté la pelouse sans même aller saluer le public.

"J'ai pris mes valises et je suis parti"

Photo : AFP/VNA/CVN

"Le sélectionneur n’a pas tenu parole envers moi", a affirmé le joueur, assurant par ailleurs avoir toute sa vie respecté les décisions de ses entraîneur s: "Jamais, à aucun moment, je ne me suis immiscé dans une décision technique ou tactique de quelque entraîneur ou sélectionneur que ce soit en près de 25 ans de carrière".

Ronaldo assure s'être expliqué après cet incident avec Jesus et, selon lui, l’entraîneur s'était engagé à présenter des excuses lors d’une conférence de presse avant le match contre le Danemark.

Mais Jesus n'a jamais dit ce que Ronaldo espérait entendre : "C'était la deuxième fois qu’il ne tenait pas parole", déplore le joueur dans son communiqué : "J’ai senti qu’à partir de là, ma présence ne ferait que nuire au groupe et j’ai fait ce que j’ai toujours dit que je ferais si je ne me sentais plus utile : j'ai pris mes valises et je suis parti."

Ronaldo reconnaît ensuite que "la conséquence de cet acte doit être évaluée et sanctionnée par la Fédération portugaise de football".

"Je considère que la sanction ne doit pas comporter de circonstances atténuantes, ajoute-t-il, je ne suis pas un joueur quelconque, je suis capitaine d’équipe et cela constitue une circonstance aggravante." Selon le règlement de la Fédération portugaise (FPF), un joueur qui abandonne sans justification un entraînement ou un match peut être suspendu pour une durée comprise entre un et six mois et écoper d'une amende.

Le Portugal a remporté ses quatre matches de Ligue des nations, dont les trois derniers sans Ronaldo, et s’est qualifié pour les quarts de finale, alors qu'il reste encore deux rencontres de groupe à disputer.

AFP/VNA/CVN