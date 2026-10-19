Tennis : à 25 ans, Chwalinska ouvre son palmarès en fanfare

Roland-Garros n'était pas qu'un feu de paille : quatre mois après s'être révélée en atteignant la finale à Paris, la Polonaise Maja Chwalinska a remporté dimanche 18 octobre au WTA 1000 de Wuhan le premier titre de sa carrière.

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La gauchère de 25 ans a gagné 2-6, 6-4, 6-2 une finale aussi improbable que serrée contre la Britannique Sonay Kartal (170e).

Encore 146e en janvier, Chwalinska grimpera lundi 19 octobre à la 11e place mondiale, le meilleur classement de sa carrière.

Elle n'est que la quatrième joueuse à ouvrir son palmarès dans un WTA 1000, les tournois les plus importants du circuit féminin après ceux du Grand Chelem.

Avant elle, seules l'ex-No1 mondiale Naomi Osaka et les Canadiennes Bianca Andreescu et Victoria Mboko avaient réussi cette performance.

Prise de vitesse par Kartal dans la première manche, Chwalinska a réussi à équilibrer les débats dans le deuxième set et à déployer son jeu tout en variations.

Si le combat est resté extrêmement serré jusqu'à 2-2 dans le troisième set, la Polonaise a alors breaké son adversaire sur un jeu blanc et n'a plus perdu un jeu pour arracher la victoire au bout d'une bataille de 2h43.

Une consécration tardive pour une joueuse qui a vaincu une dépression et plusieurs blessures ces dernières années.

Briller sur toutes les surfaces

À Roland-Garros, Chwalinska (alors classée 114e) avait déjà écrit l'histoire en devenant la deuxième joueuse issue des qualifications à se hisser en finale d'un Grand Chelem, cinq ans après le titre surprise de la Britannique Emma Raducanu à l'US Open.

Mais plusieurs victimes de la Polonaise sur la terre battue parisienne s'étaient publiquement interrogées sur l'efficacité de son style de jeu si atypique sur d'autres surfaces que l'ocre.

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La malchance avait à nouveau frappé la gauchère sur le gazon de Wimbledon, où Chwalinska s'était blessée à un point de la victoire au premier tour et avait fini par s'incliner.

La finaliste de Roland-Garros a ensuite traversé dans l'anonymat le début de la saison sur dur, avant d'enfin revoir la lumière fin septembre au WTA 500 de Singapour, où elle s'était hissée dans le dernier carré.

Son parcours à Wuhan, où elle a éliminé en demi-finales son amie Iga Swiatek (9e) pour s'offrir sa première victoire contre une membre du top 10, a dû achever de la rassurer sur ses aptitudes à briller sur toutes les surfaces.

Ex-44e mondiale retombée hors du top 100 en raison d'une blessure au dos qui l'a éloignée plus de six mois du circuit, Sonay Kartal a pour sa part échoué à inscrire un deuxième titre à son palmarès, après le WTA 250 de Monastir en 2024.

La droitière de 24 ans va néanmoins remonter aux alentours de la 50e place mondiale après cette première finale en WTA 1000.

AFP/VNA/CVN