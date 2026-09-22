Foot : Infantino propose des consultations pour réformer la gouvernance de la FIFA

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, candidat à sa propre succession mais empêtré dans une crise de gouvernance, a proposé lundi 21 septembre "une consultation" des fédérations afin de réformer le fonctionnement de l'instance, dans une lettre aux 211 fédérations membres.

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"Je proposerai que le Conseil (de la FIFA, NDLR) organise une consultation directe, structurée et limitée dans le temps avec les confédérations, les associations membres et les parties prenantes concernées sur la manière de renforcer encore les processus décisionnels de la FIFA", a écrit Gianni Infantino.

La Fédération internationale de football (FIFA) est plongée dans la crise depuis la révélation fin juillet du projet avorté de création d'une société commerciale ouverte à des investisseurs privés.

"Cette consultation inviterait à présenter des propositions précises concernant une implication plus précoce des instances institutionnelles, les rôles respectifs du Président, du Bureau, du Conseil et du Congrès, ainsi que les moyens concrets de renforcer la transparence, la participation et la responsabilité dans les grandes initiatives stratégiques", a ajouté le dirigeant italo-suisse.

M. Infantino propose d'étudier les premières propositions dès le Conseil prévu le 15 octobre, en précisant que "les contributions écrites reçues ultérieurement, mais dans un délai raisonnable, seront naturellement également examinées".

Plainte pour "gestion déloyale"

"Toute modification statutaire qui en résulterait serait ensuite soumise au Congrès pour examen et approbation selon la procédure appropriée", a-t-il précisé.

Cette initiative intervient au moment où le patron de la FIFA, candidat à sa propre succession en mars prochain, est fortement fragilisé après avoir mené sans concertation un projet de création d'une société commerciale ouverte à des investisseurs privés pour y loger des actifs de la FIFA, dont la Coupe du monde.

Infantino avait finalement dû retirer ce projet baptisé "Fifa Forward Entreprise" (FFE) après avoir fait face à la farouche opposition de la Confédération européenne (UEFA), de la Confédération de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et des Caraïbes (Concacaf ) et de la Confédération asiatique (AFC).

Selon M. Infantino, le projet FFE avait été rendu public "avant l'achèvement du processus institutionnel prévu par la FIFA et avant de pouvoir être présenté dans son intégralité au Conseil et aux associations membres". "Je reconnais que, faute de disposer de l'ensemble du contexte, cela a suscité des inquiétudes et donné l'impression que des décisions avaient déjà été prises. Ce n'était clairement pas le cas", a-t-il encore insisté.

Malgré le retrait du projet FFE, l'UEFA, suivie par la Concacaf et l'AFC, maintiennent la pression sur Infantino dont elles réclament le départ.

Confiance érodée

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L'UEFA prépare ainsi une plainte pour "gestion déloyale" contre le président de la FIFA. Le patron de la Confédération européenne Aleksander Ceferin, ainsi que celui de la Concacaf, Victor Montagliani, ont également demandé vendredi 18 septembre à la FIFA de verser "au moins 10 millions de dollars" à chacune des 211 fédérations membres afin de financer des investissements dans les infrastructures et le développement du football, soit un montant total d'environ 2,1 milliards de dollars", tout en réclamant "un audit indépendant, bénéficiant d'un accès complet aux chiffres".

Le président de la FIFA avait déjà créé la polémique en décernant un "Prix de la Paix" au président américain Donald Trump, dont il est proche, lors du tirage au sort du Mondial-2026.

Et la manière suspecte dont la FIFA a annulé la suspension de l'attaquant américain Folarin Balogun après un carton rouge, suite à un appel de Donald Trump, a encore érodé la confiance de nombreux présidents de grandes fédérations (France, Allemagne, Belgique...) qui souhaitent à présent son départ.

Gianni Infantino est pour le moment le seul candidat à l'élection à la présidence de la FIFA prévue le 18 mars 2027, avec un dépôt des candidatures ouvert jusqu'au 18 novembre.

AFP/VNA/CVN