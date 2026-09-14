Le PSG a gagné "le pire des quatre matchs" de Ligue 1 qu'il a joués, selon Luis Enrique

"C'est incroyable qu'on ait gagné ce match alors que c'était le pire des quatre qu'on a joués", a relevé l'entraîneur du Paris SG Luis Enrique après le premier succès parisien de la saison en Ligue 1 dimanche 13 septembre à Brest (1-0).

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Photo : AFP/VNA/CVN

Après un but inscrit très tôt par Ferran Torres (5e), le club de la capitale a eu quelques occasions pour doubler le score, mais en a aussi concédé plusieurs qui auraient pu mener à une égalisation brestoise sans plusieurs arrêts déterminants de son gardien Matveï Safonov.

"J'étais plus satisfait des trois premiers matchs qu'on n'a pas gagnés" à Rennes puis Lille (2-2) et enfin contre Monaco (défaite 2-1), a commenté Luis Enrique. "Aujourd'hui, je pense qu'on a fait beaucoup d'erreurs. (...) C'est le jour où je suis le plus agacé ou énervé."

Mais il s'est aussi dit "très content parce qu'à la fin du championnat, tout s'équilibre et on mérite ce qu'on cherche à avoir".

Concernant la sortie sur blessure du latéral droit Achraf Hakimi, l'Asturien a affirmé qu'il s'agissait d'une blessure aux adducteurs mais "rien d'important"

Ce match a revêtu une dimension émotionnelle très forte puisqu'il a donné l'occasion à Brest de dire adieu à son ancien entraîneur Éric Roy, décédé d'un cancer du pancréas en juin dernier.

"L'avant-match a été très joli, a souligné Luis Enrique. C'est rare de voir que tout le monde est d'accord sur un même sujet. Monsieur Éric Roy sera content de voir l'amour que tout le monde a pour lui."

Son homologue brestois Julien Lachuer, "frustré et déçu" par le résultat, a également salué Éric Roy, dont il était l'adjoint: "L'hommage à Éric, il le mérite. Je ne sais pas s'il a été aussi grand que le bonhomme (...) parce qu'il a porté tous ceux qui étaient là. C'était un formidable mec. C'est comme ça qu'il est parti, bien trop tôt."

AFP/VNA/CVN