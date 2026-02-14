Ligue 1 : le PSG, sans idée, puni par Rennes

Très loin de sa prestation face à l'OM, le PSG emmené par un grand nombre de ses cadres mais sans idée a été puni par Rennes (3-1) et ne rassure pas avant les barrages de Ligue des champions mardi 17 février.

>> Ligue 1 : le PSG s'en sort difficilement à Auxerre

>> Ligue 1 : triplé d'Endrick contre Metz, c'est la crise à Lille

>> Ligue 1: le PSG s'impose à Strasbourg mais n'impressionne toujours pas

>> Ligue 1 : Lyon grimpe sur le podium malgré l'exclusion d'Endrick

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette défaite en ouverture de la 22e journée de Ligue 1 met les champions de France sous la pression de Lens, qui a l'occasion de repasser devant le PSG au classement en cas de victoire samedi 14 février contre le Paris FC.

Cette saison, les Parisiens ont rarement enchaîné coup sur coup deux rencontres impressionnantes, c'était donc l'intérêt de ce déplacement à Rennes. L'idée était aussi de savoir si le PSG avait pleinement lancé sa saison en ce mois de février, comme l'année dernière en janvier.

Mais le constat est bien différent au coup de sifflet final. À longueur de conférences de presse, le coach du PSG, Luis Enrique, soutient que son équipe est régulière et que le "meilleur moment de la saison" est arrivé.

"On continue d'être dans la trajectoire de l'année dernière, on arrive au meilleur moment de la saison et ce résultat est important en terme de confiance", a-t-il insisté dimanche dernier 8 février après la démonstration dans le classique remporté 5-0.

Mais au regard de cette défaite et de l'enchainement des matches de niveau disparate, les faits disent le contraire.

Vendredi soir 13 février en Bretagne, les joueurs de Luis Enrique ont mal pressé, ont moins couru et ont encore beaucoup raté. Ils ont aussi souffert dès le début du match du pressing des Rennais, qui ont livré un match complet malgré leur semaine compliquée.

Après avoir encaissé cinq buts à l'aller au Parc des princes, les Bretons ont réussi à inscrire trois buts aux champions d'Europe et gagner avec deux buts d'écart, une défaite d'une ampleur rare pour le PSG depuis la finale de la Coupe du mondes des clubs cet été (victoire 3-0 de Chelsea).

Vendredi 13 février, les joueurs rennais n'ont jamais semblé gêné par le départ d'Habib Beye cette semaine et remplacé sur le banc vendredi soir par Sébastien Tambouret, qui dirige habituellement la réserve, en attendant l'arrivée de probable de Franck Haise la semaine prochaine.

Samba décisif, le PSG pas efficace

Alors que Paris aurait pu profiter de cette situation, les champions d'Europe ont été très vite bousculés, notamment par cette frappe d'Esteban Lepaul (6e) qui a touché le poteau de Matveï Safonov, qui a perdu des points dans son duel avec Lucas Chevalier au poste de gardien du but en encaissant ces buts.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Russe a été trop court sur la frappe enroulée d'Al-Tamari, qui s'est défait trop facilement Willian Pacho (1-0, 34e), puis il est resté figé sur sa ligne sur la tête d'Esteban Lepaul (2-0, 69e) et toujours pas décisif sur le but de Breel Embolo (3-1, 81e). Le défenseur Illya Zabarnyi est fautif et en retard sur deux buts, comme Pacho sur le premier.

À cinq jour de se rendre à Monaco en barrages aller de Ligue des champions, Luis Enrique avait décidé d'aligner quasiment son équipe type hormis le capitaine Marquinhos sur le banc et Fabian Ruiz, blessé.

Mais tous les cadres ont été décevants, comme l'ancien Rennais Désiré Doué, qui a souvent fait les mauvais choix (12e, 57e), ou même Nuno Mendes, qui a semblé très vite agacé (35e).

L'attaquant géorgien Khvicha Kvaratskhelia a semblé le plus en jambes et le plus dangereux, notamment en première période, avec un centre dangereux devant le but mais repris par personne (22e). L'entrée des remplaçants Bradley Barcola et Lee Kang-In a réveillé un temps le PSG, mais trop tard, malgré la réduction du score d'Ousmane Dembélé de la tête (2-1, 71e).

De son côté, Rennes a été bien aidé par Brice Samba, de retour dans les buts, et qui a été décisif quand il le fallait (12e, 34e, 78e, 90+1). A l'inverse du PSG, les cadres rennais ont été au rendez-vous vendredi soir 13 février.

AFP/VNA/CVN