JO : Malinin file tout droit vers l'or, Siao Him Fa 3e après le programme court de patinage

Le prodige américain du patinage artistique Ilia Malinin s'est emparé de la tête de la compétition après le programme court, mardi 10 février aux Jeux olympiques de Milan Cortina, où le Français Adam Siao Him Fa, libéré comme jamais, a pris une prometteuse troisième place.

Photo : AFP/VNA/CVN

Attendu comme l'une des grandes stars des JO, Malinin, déjà sacré par équipe avec les États-Unis dimanche 8 février, a conforté son statut d'immense favori pour le titre.

Après le programme court, le patineur déjà double champion du monde à 21 ans a viré en tête avec 108,16 points. À moins d'un cataclysme dans son programme libre vendredi 6 février, le jeune homme semble assuré de quitter Milan avec l'or autour du cou.

"Je me suis vraiment amusé", a-t-il simplement déclaré à l'issue de sa prestation.

L'Américain, entrée en piste tel un boxeur pour son échauffement, devance le Japonais Yuma Kagiyama (103,07 pts) et le Français Adam Siao Him Fa (102,55 pts).

Le trio de tête a creusé un écart assez conséquent avec un peloton de poursuivants, mené par l'Italien Daniel Grassl qui a obtenu 93,46 points.

Avec une performance magnétique, ponctuée de deux quadruples sauts, d'un triple Axel et de son traditionnel salto arrière qui a enflammé la patinoire, Malinin a réalisé un programme sans faute, à la hauteur de son surnom de "Quad God".

Et dire que l'Américain fait généralement la différence sur le programme libre, où il s'impose régulièrement avec 10, 20, voire 30 points d'avance sur son dauphin. L'Américain y inclut en général sept quadruples sauts, contre seulement trois à quatre pour ses rivaux.

Kagiyama, malgré une réception escamotée sur son triple Axel, est en lice pour répéter son résultat des Jeux de Pékin il y a quatre ans lorsqu'il avait pris la médaille d'argent derrière un autre Américain, la légende Nathan Chen. Mardi 10 février, il a régalé le public avec une performance péchue sur la musique de Stevie Wonder.

Léonard de Vinci et Michel-Ange

Troisième provisoire, Adam Siao Him Fa, dans un programme inspiré de Léonard de Vinci et un costume faisant référence à son chef-d'oeuvre l'Homme de Vitruve, a terminé sa prestation avec un immense sourire et un score exceptionnel de 102,55 points, nouveau record personnel à la clé.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le double champion d'Europe et médaillé de bronze mondial, souvent très stressé pour son entrée en lice et auteur d'une saison en dents de scie, a paru visiblement libéré et épanoui.

"J'ai eu un long temps de préparation", a expliqué le Bordelais, qui avait fait l'impasse sur les championnats d'Europe en janvier. "Je me suis entraîné vraiment très très dur, je ne me suis jamais entraîné aussi bien, je n'ai jamais été aussi prêt pour une compétition, donc je me suis vraiment fait confiance sur le moment et je me suis laissé aller."

S'il arrive à se maintenir sur le podium à l'issue de son programme libre, hommage à un autre grand maître italien, Michel-Ange, il deviendrait le premier Français médaillé olympique dans la catégorie masculine depuis Philippe Candeloro à Nagano (Japon) en 1998.

L'autre tricolore en lice, Kevin Aymoz, a produit une performance poétique et flamboyante récompensée de 92,64 points, légèrement en-deçà de son record de la saison, et une 7e place provisoire, lui qui a annoncé viser le top 5.

"Trop fier! Je suis allé le chercher, je me suis battu, j'ai pas abandonné", a-t-il réagi. "Vu l'enjeu, vu la pression, l'énergie que j'ai donnée et ce que j'ai vécu, franchement, j'ai ultra kiffé, c'était un truc de ouf, j'ai adoré."

Le titre se jouera vendredi soir 13 février avec le programme libre à partir de 19h00.

AFP/VNA/CVN