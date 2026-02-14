JO : le fondeur Klaebo égale le record de huit titres aux Jeux d'hiver, Desloges en argent pour la 2e fois

Le fondeur norvégien Johannes Klaebo a égalé le record de huit médailles d'or aux Jeux olympiques d'hiver, tous sports confondus, en s'adjugeant un troisième titre lors des JO de Milan Cortina, dans le 10 km individuel libre, où le Français Mathis Desloges a décroché l'argent pour la 2 e fois.

Photo : AFP/VNA/CVN

Déjà médaillé d'argent lors du skiathlon dimanche 15 février, Desloges réalise une performance inédite pour un fondeur français avec deux médailles en individuel et ce pour ses premiers JO à 23 ans.

Le Norvégien Einar Hedegart, qui avait remporté les deux courses de ce type organisées cette saison en Coupe du monde, a empoché le bronze.

L'insatiable Klaebo rejoint donc au sommet de l'Olympe trois compatriotes: les ex-fondeurs Marit Bjoergen et Bjoern Daehlie et l'ancien biathlète Ole Einar Bjoerndalen. Il lui reste encore trois courses au programme dont deux par équipes pour tenter de battre ce record.

Photo : AFP/VNA/CVN

Desloges, pour sa part, continue de surprendre. Avant lui, seul un fondeur français avait décroché une médaille d'argent individuelle lors des JO, Roddy Darragon, deuxième du sprint des Jeux de Turin il y a vingt ans.

À 23 ans, Desloges en compte déjà deux et ce n'est pas fini pour l'Isérois qui réalisait à peine son nouvel exploit après la course.

"C'est dingue, je n'en reviens pas. Je sais que je n'ai jamais skié aussi vite de ma vie. C'est le ski de fond français qui monte de jour en jour. Aujourd'hui on a montré qu'on était à la hauteur et qu’on faisait partie des meilleures nations du monde. On vous attend nombreux dimanche, car le relais on va y aller, et ça va faire médaille", a-t-il réagi au micro de France Télévisions.

"J'étais dans l'esprit de ramener une médaille, je savais que j'avais le niveau, je l’ai montré au skiathlon. Je savais que j'avais les jambes pour la médaille. Médaille d’argent, je reviendrai pour l’or, je vais m’entraîner dur pour être le meilleur", a poursuivi le jeune Français.

Dans cette course en format contre-la-montre, Desloges termine juste derrière la référence absolue du ski de fond mondial, Klaebo.

"Je vais m'entraîner dur pour le battre un jour", a-t-il promis.

AFP/VNA/CVN