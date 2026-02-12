Perrine Laffont en bronze en ski de bosses, l'Américaine Elizabeth Lemley titrée

Au bout du suspense, la Française Perrine Laffont a décroché le bronze de l'épreuve olympique de ski de bosses mercredi 11 février à Livigno, huit ans après son sacre olympique à Pyeongchang, terminant derrière les Américaines Elizabeth Lemley, en or, et Jaelin Kauf.

Photo : AFP/VNA/CVN

Partie la première de la super-finale, l'Ariégeoise a réalisé un run moyen par rapport à ses standards habituels, noté 78 points, mais a pu compter sur une sortie de piste de la favorite australienne Jakara Anthony (8e), lancée en dernière, pour terminer sur le podium.

Déjà impressionnantes lors des qualifications la veille, Lemley (82,3 points), puis Jaelin Kauf (80,77), ont après leur passage changé le métal de la sextuple championne du monde en argent, puis en bronze.

Photo : AFP/VNA/CVN

La sextuple championne du monde a même failli terminer au pied du podium, comme à Pékin en 2022 : la Japonaise Hinako Tomitaka a terminé avec le même score que Laffont, mais avec une moins bonne notation en ski.

Quatrième à l'issue des qualifications, Laffont abordait ses quatrièmes JO en manque de repères, en raison d'une blessure à un genou qui lui a fait manquer la quasi-totalité des épreuves de Coupe du monde cet hiver.

L'autre Française engagée sur ces finales, Camille Cabrol, a terminé 20e. Laffont et Cabrol auront une deuxième chance de médaille samedi à partir de 10h30 lors de l'épreuve de bosses parallèles.

AFP/VNA/CVN