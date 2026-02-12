Perrine Laffont en bronze en ski de bosses, l'Américaine Elizabeth Lemley titrée

>> Les Bleus du blanc : Fillon-Maillet brille, retour réussi pour Laffont
>> JO-2026 : les biathlètes en fête, Laffont et Ledeux dans le flou
>> JO-2026 : le Suisse Franjo von Allmen sacré champion olympique de la descente
>> JO-2026/Ski : fracture complexe du tibia gauche pour Lindsey Vonn qui "n'a aucun regret"
|La Française Perrine Laffont après sa médaille de bronze en ski de bosses aux JO de Milan Cortina, le 11 février.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Partie la première de la super-finale, l'Ariégeoise a réalisé un run moyen par rapport à ses standards habituels, noté 78 points, mais a pu compter sur une sortie de piste de la favorite australienne Jakara Anthony (8e), lancée en dernière, pour terminer sur le podium.
Déjà impressionnantes lors des qualifications la veille, Lemley (82,3 points), puis Jaelin Kauf (80,77), ont après leur passage changé le métal de la sextuple championne du monde en argent, puis en bronze.
|Les Américaines Jaelin Kauf, en argent (gauche) et Elizabeth Lemley, en or, (centre) et la Française Perrine Laffont, en bronze sur le podium du ski de bosses, le 11 février aux JO de Milan Cortina.
|Photo : AFP/VNA/CVN
La sextuple championne du monde a même failli terminer au pied du podium, comme à Pékin en 2022 : la Japonaise Hinako Tomitaka a terminé avec le même score que Laffont, mais avec une moins bonne notation en ski.
Quatrième à l'issue des qualifications, Laffont abordait ses quatrièmes JO en manque de repères, en raison d'une blessure à un genou qui lui a fait manquer la quasi-totalité des épreuves de Coupe du monde cet hiver.
L'autre Française engagée sur ces finales, Camille Cabrol, a terminé 20e. Laffont et Cabrol auront une deuxième chance de médaille samedi à partir de 10h30 lors de l'épreuve de bosses parallèles.
AFP/VNA/CVN