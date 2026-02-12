JO : la biathlète française Julia Simon sacrée championne olympique de l'individuel

La Française Julia Simon est devenue mercredi 11 février championne olympique de l'individuel (15 km) de biathlon sur le site d'Anterselva, décrochant à 29 ans son premier titre olympique en solo.

Photo : AFP/VNA/CVN

Avec une seule faute sur le pas de tir (19/20), elle a devancé sa compatriote Lou Jeanmonnot (18/20). Il s'agit de la 2e médaille d'or de la délégation française aux JO-2026, après la victoire du relais mixte de biathlon, et le 6e podium depuis le début des Jeux.

La consécration olympique pour Julia Simon intervient quatre mois après sa condamnation à trois mois de prison avec sursis et 15.000 euros d'amende pour vol et fraude à la carte bancaire, pour avoir notamment utilisé la carte bancaire de son équipière Justine Braisaz-Bouchet.

En franchissant la ligne d'arrivée, elle a mis son index droit sur la bouche. "J'aimerais qu'on me foute la paix" avec cette condamnation, a déclaré Simon peu après au micro d'Eurosport. "Je pense que je n'ai plus rien à prouver à personne, maintenant j'aimerais qu'on me laisse faire mon biathlon", a-t-elle ajouté, assurant que "la page a été tournée au sein de l'équipe".

"Je ne me suis jamais affolée, je ne suis pas du tout stressée sur ces Jeux, je prends un kif énorme", a-t-elle déclaré au micro de France Télévisions.

"J'ai super bien construit cette course, j'ai très bien skié, j'avoue que les derniers tours il y avait Franzi (Franziska Preuss, finalement 10e, NDLR) devant moi et quand on me disait que cela se jouait aussi avec elle, je me disais elle va bien louper une balle et me laisser cette chance-là."

Photo : AFP/VNA/CVN

Décuple championne du monde dont quatre fois sur des courses individuelles, Simon est venue à Anterselva pour chercher l'or olympique qui manquait à son immense palmarès. En deux courses dans le nord de l'Italie, elle en a pris deux avec le titre du relais mixte avec Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet et Lou Jeanmonnot, et avec l'individuel de mercredi 11 février.

Elle dispose du plus beau palmarès du biathlon féminin français avec, en plus de ses médailles aux Mondiaux et aux JO, un gros globe de cristal remis à la lauréate de la Coupe du monde de biathlon, en 2023.

Leader actuelle de la Coupe du monde et attendue sur le podium de l'individuel, Lou Jeamonnot a pris la médaille d'argent, sa meilleure performance sur des courses individuelles en grands championnats, malgré deux fautes sur le pas de tir et deux minutes de pénalité.

AFP/VNA/CVN