JO-2026 : les hockeyeurs français rêvent d'un exploit et des quarts de finale

Les Bleus du hockey savent qu'ils n'auront pas la tâche facile aux JO de Milan Cortina face aux meilleures équipes du monde, mais le format du tournoi leur permet de rêver d'un possible exploit et des quarts de finale.

Photo : AFP/VNA/CVN

Repêchée après l'éviction de la Russie en raison de l'invasion de l'Ukraine, l'équipe de France, 14e nation au classement mondial, savoure déjà ce retour aux Jeux, elle qui n'y a plus participé depuis Salt Lake City, en 2002.

"On n'est pas au niveau du foot, du basket ou du hand : pour nous, juste d'aller aux JO, c'est plus ou moins déjà une médaille d'or", souligne l'expérimenté attaquant Pierre-Edouard Bellemare.

"Avec tous les joueurs de NHL le niveau du tournoi va être juste incroyable, pour moi c'est quelque chose de magique", acquiesce son coéquipier en attaque Sacha Treille.

Mais le comité d'accueil ne s'annonce guère avenant et les joueurs du sélectionneur Yorick Treille (le grand frère de Sacha) vont être opposés en phase de poules à trois solides adversaires, qui voudront tous écraser les Bleus et faire briller leur goal average contre l'équipe, sur le papier, la plus faible de la poule.

"Rage profonde et intense"

Le premier opposant sera la Suisse jeudi 12 février. Yorick Treille, qui était alors joueur, et ses partenaires étaient parvenus à décrocher un match nul (3-3) en ouverture contre la Nati à Salt Lake en 2002.

Photo : AFP/VNA/CVN

Mais depuis, les deux sélections ont suivi des trajectoires très différentes, la Suisse étant sérieusement montée en puissance avec un sport de plus en plus populaire dans un pays qui occupe actuellement une très belle 2e place au classement mondial.

Les Helvètes ont d'ailleurs été finalistes des deux derniers Championnats du monde, en 2024 et 2025, même si beaucoup de joueurs de NHL étaient absents de ce tournoi.

Les Bleus, qui restent à l'inverse sur un Mondial-2025 très décevant où ils ont terminé derniers, affronteront vendredi 13 février la rugueuse République tchèque (5e nation mondiale), éternel candidat au dernier carré, avant de pousser encore le curseur d'un cran avec dimanche 15 février comme troisième adversaire le Canada, favori pour le titre.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous on joue sans complexe, c'est un peu le secret de cette équipe de France", reprend Sacha Treille. "On a déjà fait des exploits par le passé et à chaque match on se dit que ce n'est pas impossible. Et on sait que peu importe, ce tournoi, s'il est bon ou moins bon, on aura quand même une chance de faire ce huitième de finale, avec la rage la plus profonde et intense qu'on ait jamais eu. Et puis on verra bien."

"Repousser nos limites"

En effet, même en cas de défaites lors des trois premiers matches, les Bleus disputeront le 17 février une rencontre de barrage, dont le vainqueur rejoindra les quarts de finale. Contre un adversaire peut-être moins relevé, sur un match, les hockeyeurs français peuvent rêver de sauver leur tournoi et de se qualifier.

Le plan de jeu sera simple : défendre avec acharnement, tenir et essayer d'aller marquer en contre-attaque, avec des attaquants performants comme Bellemare, Treille, Alexandre Texier, seul représentant tricolore en NHL actuellement (avec Montréal), ou Stéphane Da Costa, qui contre toute attente a obtenu un bon de sortie de la part de son club du championnat russe, Ekaterinbourg.

"C'est un groupe travailleur, solidaire, fier et passionné", souligne le sélectionneur Yorick Treille. "La force collective de ce groupe repose sur la capacité de chacun à accepter le rôle précis qui lui est attribué et à mettre ses qualités et son talent au service de l'équipe. Il faudra rester concentrés sur nos valeurs, se préparer à repousser nos limites et être le meilleur de nous-même chaque jour pour pouvoir représenter la France et gagner du respect dans le monde du hockey."

AFP/VNA/CVN