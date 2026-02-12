JO-2026 : Cizeron et Fournier Beaudry hypnotisent Milan et s'offrent l'or olympique

Ils l'ont fait! Alors qu'ils patinent ensemble depuis tout juste un an, Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry ont réussi le défi fou de remporter l'or olympique en danse sur glace aux Jeux de Milan Cortina, à l'issue d'une performance magnétique mercredi 11 février.

>> JO : Vonn, une descente pour mettre à genoux les dieux de l'Olympe

>> JO : le relais mixte en biathlon en or, premier titre de la France à Milan Cortina

>> JO-2026 : Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry dans le bon tempo

Photo : AFP/VNA/CVN

Pour Cizeron, il s'agit même d'un deuxième titre olympique, quatre ans après celui remporté avec sa précédente partenaire, Gabriella Papadakis : un fait d'armes inédit dans le patinage.

"Quand on a fini la performance et qu'on attendait les scores, c'était un peu stressant", a réagi Laurence Fournier Beaudry. "Mais on nage présentement sur un nuage et on a de la difficulté à y croire."

Les Français avaient créé une petite surprise lundi en remportant déjà la danse rythmique au son du tube culte de Madonna "Vogue", avec une prestation saluée par la reine de la pop elle-même sur ses réseaux.

Mais rien n'était garanti puisque les récents champions d'Europe devançaient leurs principaux rivaux, les Américains Madison Chock et Evan Bates, de moins d'un demi-point (0,46 pts).

La lutte pour l'or s'est donc jouée mercredi 11 février sur la glace milanaise avec la danse libre, magistralement interprétée par Cizeron et Fournier Beaudry.

"Patiner avec le cœur"

Sur la bande originale éthérée du film The Whale, sorti en 2022, ils ont réalisé une performance hors du temps dans leur tenue bleue jouant avec la transparence. Inspiré de l'univers aquatique, leur danse leur a permis d'exprimer une foule de sentiments, de la puissance à la vulnérabilité. Un moment suspendu dans la Milano Ice Skating Arena.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le duo était entré sur la glace en dernière position et avec une pression à évacuer, Chock et Bates ayant réalisé une danse libre ténébreuse de haut niveau sur la chanson des Rolling Stones Paint it, Black version flamenco endiablé.

Le couple mari et femme était vêtu de noir et d'argent, Chock brandissant la doublure rouge de sa jupe évasée pour un effet dramatique garanti évoquant la muleta d'un matador. Leur prestation a été récompensée de 134,67 points, nouveau record de leur saison.

Mais les Français ne se sont pas laissé déstabiliser et ont eux aussi réussi leur meilleur programme libre de la saison (135,64), malgré quelques maladresses qui n'ont pas impacté leur score.

"C'est sûr qu'on savait qu'on n'avait pas fait une performance parfaite, mais je pense que notre focus ce soir, c'était vraiment de patiner avec notre cœur, essayer de mettre un maximum d'émotions, prendre un maximum de plaisir. Et je crois que c'est ce qu'on a fait", a déclaré Cizeron.

Au total, ils récoltent 225,82 points et devancent les Américains, qui sont aussi leurs partenaires d'entraînement à Montréal, de 1,43 point.

À 31 ans, Guillaume Cizeron tentait le pari osé de décrocher un deuxième titre olympique avec une nouvelle partenaire, quatre ans après l'or remporté avec Gabriella Papadakis aux Jeux de Pékin.

L'ancien tandem s'était retiré de la compétition après un cinquième titre mondial décroché en mars 2022.

"Notre histoire"

Ils avaient officialisé la fin de leur partenariat fin 2024, avant que Guillaume Cizeron n'annonce son retour à la compétition à la surprise générale, avec Fournier Beaudry comme nouvelle partenaire. La Canadienne naturalisée française était disponible depuis la suspension de son ancien partenaire Nikolaj Soerensen, mis en cause dans une affaire de "maltraitance sexuelle" datant de 2012 au Canada.

Photo : AFP/VNA/CVN

Du côté de Cizeron, le duo qu'il formait avec Papadakis s'était terminé de manière douloureuse, Papadakis l'accusant notamment dans un livre d'avoir exercé une forme d'"emprise" sur elle pendant leur carrière.

Cette actualité extra-sportive a eu un fort retentissement dans le monde du patinage, mais n'aura pas eu d'impact sur la performance du couple à Milan.

"Ce qui nous donne beaucoup d'émotions ce soir, c'est de regarder en arrière et de voir le chemin parcouru", a estimé Cizeron. "Non seulement on a créé ces programmes, mais on a créé notre histoire, on a créé une vie pour nous deux qu'on a choisie en nos termes."

Au pied du podium il y a quatre ans aux Jeux de Pékin et triples champions du monde en titre, Chock et Bates filaient tout droit vers l'or olympique à Milan pour leurs quatrièmes Jeux, avant que les Français n'arrivent en trouble-fêtes.

"C'est un peu doux-amer pour le moment", a reconnu Chock.

"Je pense qu'un fait est incontestable : nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Nous avons patiné de notre mieux. Nous avions l'impression d'avoir patiné pour gagner", a complété Bates.

La médaille de bronze est revenue au couple canadien Piper Gilles et Paul Poirier (217,74 pts).

AFP/VNA/CVN