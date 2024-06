Liên Khuong devient le premier aéroport international de la région du Tây Nguyên

Photo : TT/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-ministre des Transports, Lê Anh Tuân, a déclaré que la piste de l'aéroport, longue de 3.250 m et large de 45 m, pouvait accueillir des avions de code D comme l'Airbus A300, le Boeing B757 et leurs équivalents.

En conséquence, il dessert des voyages internationaux et nationaux réguliers et irréguliers, des avions privés, des avions militaires et d'autres types de licences.

Les vols directs depuis l'aéroport vers de nombreux pays créeront des conditions favorables pour le transport de touristes internationaux ainsi que de marchandises, de légumes, de fleurs et de produits agricoles des hauts plateaux du Centre vers de nombreux autres pays, aux coûts les plus bas et dans les délais les plus courts.

Photo : BCP/CVN

Nguyên Ngoc Phuc, vice-président du Comité populaire provincial de Lâm Dong a souligné que l'aéroport international de Liên Khuong créera des conditions très favorables au développement socio-économique local en particulier et de la région des hauts plateaux du Centre en général.

La construction de l'aéroport de Liên Khuong, initialement nommé Lien Khang, a débuté en 1933. Il se trouve à environ 39 km du centre-ville de Dà Lat. Après de nombreuses rénovations et agrandissements, l'aéroport accueille désormais plus de deux millions de passagers en moyenne chaque année. Au cours des dernières années, le ministère des Transports a autorisé Liên Khuong à exploiter de nombreux vols internationaux irréguliers transportant des touristes vers la province, bien qu'il s'agisse d'un aéroport national.

Selon la planification de la province jusqu'en 2030, l'aéroport international de Liên Khuong répondra aux critères d'un aéroport de niveau 4E avec une superficie de 340,8 ha et une capacité désignée de cinq millions de passagers par an. D'ici 2050, il devrait s'étendre sur 486,8 ha et accueillir sept millions de passagers par an.

VNA/CVN