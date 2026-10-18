L’identité vivante du peuple vietnamien

La semaine dernière, la Une du numéro 41 nous a plongés dans un bain culturel dont on ne se lasse jamais. On y voyait le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et son épouse, Ngô Phương Ly, accompagner le président français Emmanuel Macron et son épouse, Brigitte Macron, au prestigieux Temple de la Littérature (Văn Miếu - Quốc Tử Giám) à Hanoï, lors de la visite d’État du couple présidentiel en mai 2025. S’y ajoutaient des représentations d’arts traditionnels vietnamiens, notamment le nhã nhạc (musique de cour vietnamienne).

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Ce numéro mettait en lumière 50 ans de relations entre le Vietnam et l’UNESCO (1976-2026). Ce partenariat fécond est devenu un modèle de coopération internationale durable et, pour le pays, un levier majeur afin de faire rayonner sa richesse culturelle dans le monde tout en protégeant son patrimoine exceptionnel.

Le Vietnam s’enorgueillit aujourd’hui de nombreuses distinctions de l’UNESCO : biens culturels et naturels, éléments du patrimoine culturel immatériel, réserves de biosphère et géoparcs mondiaux. Des sites emblématiques comme la Cité impériale de Thăng Long à Hanoï, la baie de Hạ Long (Nord) ou la vieille ville de Hội An (Centre) figurent sur la Liste du patrimoine mondial. L’accompagnement de l’UNESCO a permis d’instaurer des normes strictes de conservation, qui concilient la préservation de l’intégrité de ces lieux et les impératifs du développement touristique et économique.

Au-delà des pierres et des paysages, ce partenariat valorise l’identité vivante du peuple vietnamien. La reconnaissance par l’UNESCO de traditions comme l’art du đờn ca tài tử (chants des amateurs du Sud) ou le culte des rois Hùng (fondateurs de la nation) à Phú Thọ témoigne de la vitalité de cette culture immatérielle. En plaçant la culture au cœur de sa stratégie de croissance, avec l’expertise de l’agence onusienne, le gouvernement vietnamien montre que la tradition peut être un puissant moteur d’inclusion sociale et d’innovation.

L’éducation et la science profitent elles aussi de cette synergie. L’UNESCO collabore activement avec le Vietnam pour promouvoir une éducation de qualité pour tous, l’égalité des genres et la préservation de la biodiversité face aux défis climatiques. Les réserves de biosphère du pays servent de laboratoires à ciel ouvert pour tester des solutions durables.

En somme, l’alliance entre le Vietnam et l’UNESCO illustre une vision partagée où le multilatéralisme fait le pont entre l’histoire d’un peuple et l’avenir de la planète.

Pour mettre encore davantage la culture à l’honneur, le pays célébrera cette année la toute première Journée de la culture vietnamienne, le mardi 24 novembre. Elle s’accompagnera d’une nouvelle mesure : une journée de congé rémunéré pour les travailleurs.

Pour en faire une véritable fête populaire, le Bureau du gouvernement a récemment publié le document N°9636 sur son organisation, conformément aux orientations de la vice-Première ministre Phạm Thị Thanh Trà. Celle-ci a appelé à une célébration solennelle mais concrète, profonde et à fort impact social, avec l’ambition d’en faire, à terme, une marque culturelle nationale.

Chaque ville ou province devra sélectionner au moins une activité, un produit ou un espace culturel emblématique, à mettre en valeur auprès du grand public à cette occasion. Quatre jours après la Journée des enseignants du Vietnam (20 novembre), cette première édition fera date et a toutes les chances de s’imposer. Qui s’en plaindra ?

HERVÉ FAYET/CVN