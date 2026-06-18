L’ICISE classé 6e au Vietnam en sciences physiques selon le Nature Index

Le Centre international de science et d’éducation interdisciplinaires (ICISE), basé à Quy Nhon Nam, dans la province de Gia Lai (Centre), occupe désormais la 6 e place au Vietnam dans le domaine des sciences physiques, selon le dernier classement du Nature Index , couvrant la période du 1 er février 2025 au 31 janvier 2026.

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Cette performance repose sur sept publications scientifiques recensées par le Nature Index dans plusieurs des revues les plus prestigieuses au monde, dont Nature, Physical Review Letters, The Astrophysical Journal Letters, Astronomy & Astrophysics et European Physical Journal C.

Selon le Dr Trân Thanh Sơn, vice-directeur de l’ICISE, cette reconnaissance constitue "un encouragement important" pour l’établissement. "Elle montre qu’un centre de recherche de taille encore modeste, soutenu par un financement privé, est capable de produire des travaux de haut niveau, publiés dans les meilleures revues scientifiques internationales", a-t-il déclaré au Courrier du Vietnam.

Au-delà de la performance institutionnelle, ce classement témoigne également du potentiel de la recherche fondamentale vietnamienne. "Il confirme que la science fondamentale au Vietnam peut contribuer à la production mondiale de connaissances, à condition de disposer d’un environnement scientifique ouvert, exigeant et fortement connecté à l’international", a souligné le chercheur.

Les résultats obtenus reflètent les contributions des équipes de recherche de l’Institut de recherche interdisciplinaire en science et en éducation (IFIRSE - Institute for Interdisciplinary Research in Science and Education), placé sous l’égide de l’ICISE. Ils illustrent également les effets positifs d’une stratégie fondée sur la coopération scientifique internationale, l’accueil de chercheurs de haut niveau et le développement progressif de groupes de recherche performants.

Photo : ICISE/CVN

Pour le Dr Trân Thanh Sơn, cette visibilité internationale est le fruit d’une vision poursuivie avec constance depuis la création du centre. "L’ICISE a été conçu comme un lieu international de rencontres, de recherche et de formation scientifique. Grâce à la qualité de ses collaborations avec des chercheurs et institutions de premier plan, ainsi qu’au développement continu des équipes de l’IFIRSE, le centre est progressivement passé d’un simple lieu d’accueil scientifique à un véritable acteur de la recherche fondamentale au Vietnam", a-t-il expliqué.

La reconnaissance du Nature Index vient ainsi confirmer le rôle croissant de l’ICISE dans la promotion de la coopération scientifique internationale et dans la création d’un environnement favorable aux recherches à fort impact, contribuant au rayonnement de la science vietnamienne sur la scène mondiale.

Fondé par le Professeur Trân Thanh Vân, l’ICISE a accueilli depuis 2013 plus de 19.000 scientifiques issus de 62 pays, parmi lesquels 19 lauréats du prix Nobel. Une trajectoire qui fait aujourd’hui du centre non seulement une fierté pour la province de Gia Lai, mais aussi un symbole du dialogue scientifique international et du développement de la recherche fondamentale au Vietnam.

Le Nature Index est l’un des principaux indicateurs mondiaux de la production scientifique. Il évalue les institutions de recherche à partir des publications parues dans un ensemble restreint de revues scientifiques de référence et constitue un outil largement utilisé pour mesurer l’influence et la contribution des organismes de recherche au progrès scientifique mondial.

Thanh Tuê/CVN