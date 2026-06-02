La recherche fondamentale, socle de l’innovation et de la compétitivité nationale

Dans un modèle de croissance fondé sur la connaissance et l’innovation, la recherche fondamentale est considérée comme la base des technologies stratégiques, de l’autonomie nationale et du développement durable. Elle exige des investissements de long terme ainsi qu’un rôle central des universités.

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Alors que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement, la recherche fondamentale n’est plus perçue comme un simple domaine académique. Elle est désormais considérée comme un pilier stratégique du développement scientifique, technologique et de l’innovation. Elle constitue une condition essentielle pour réussir la transformation du modèle de croissance, renforcer la compétitivité nationale et permettre au pays de devenir progressivement une nation créatrice de technologies.

Photo : VNA/CVN

Selon les nouvelles orientations de développement, le modèle économique reposant sur une main-d’œuvre à faible coût et l’exploitation des ressources naturelles atteint aujourd’hui ses limites. Le Vietnam doit accélérer sa transition vers un modèle fondé sur la connaissance, la technologie et l’innovation, avec l’ambition de passer du "Made in Vietnam" au "Made by Vietnam".

Dans cette perspective, la recherche fondamentale est appelée à jouer le rôle d’une infrastructure stratégique, génératrice des connaissances indispensables au développement des technologies clés et des industries du futur. Elle est à l’origine des découvertes scientifiques et constitue le point de départ de toute chaîne de valeur technologique.

Les technologies stratégiques de la quatrième révolution industrielle, telles que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les technologies quantiques, les matériaux avancés, les biotechnologies de nouvelle génération ou encore les énergies vertes, trouvent toutes leur origine dans les recherches fondamentales menées en mathématiques, physique, chimie, biologie et sciences de la Terre.

La recherche fondamentale ne produit donc pas seulement des connaissances originales ; elle constitue également le socle de l’innovation. Les découvertes scientifiques permettent aux entreprises de développer des produits à forte valeur ajoutée, difficiles à reproduire et capables de rivaliser sur les marchés internationaux. Elle contribue également à former des ressources humaines hautement qualifiées, dotées d’un esprit créatif, d’une capacité d’analyse critique et d’une aptitude à résoudre des problèmes complexes.

Par ailleurs, la recherche fondamentale joue un rôle déterminant dans la maîtrise des technologies. Aucun pays ne peut garantir pleinement sa souveraineté économique s’il dépend entièrement de technologies importées. Pour assimiler, exploiter puis maîtriser les technologies avancées provenant de l’étranger, il est indispensable de disposer d’une base scientifique nationale solide. En l’absence d’un tel socle, l’accès à la technologie se limite souvent à l’utilisation des équipements sans permettre l’appropriation des savoir-faire stratégiques qui les accompagnent.

Dans des domaines sensibles tels que la cybersécurité, la défense ou les télécommunications, l’autonomie technologique fondée sur la recherche fondamentale constitue également un élément essentiel de la sécurité stratégique nationale face aux évolutions de l’environnement international.

Investir de manière ciblée dans les domaines prioritaires

Photo : VNA/CVN

Compte tenu des ressources encore limitées du pays, de nombreux experts estiment que le Vietnam doit privilégier une approche sélective et ciblée en matière d’investissement dans la recherche fondamentale. Plutôt que de disperser les moyens disponibles, il convient de concentrer les efforts sur les secteurs capables de générer des effets d’entraînement significatifs pour l’ensemble de l’écosystème scientifique, technologique et innovant.

L’objectif de la recherche fondamentale n’est pas de produire immédiatement des résultats commercialisables, mais de former des talents d’excellence et de générer des découvertes fondatrices destinées à soutenir les recherches appliquées futures. Les politiques publiques doivent donc s’inscrire dans une vision de long terme et offrir aux chercheurs les conditions nécessaires pour mener des travaux ambitieux, y compris lorsqu’ils comportent une part importante de risque scientifique.

Dans cette optique, le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies a lancé le Programme d’excellence en recherche fondamentale dans le domaine des sciences naturelles pour la période 2026-2035 (Program for Excellence in Basic Research - PEBR). Ce programme devrait marquer une nouvelle étape dans le soutien à la recherche fondamentale et renforcer les liens entre les connaissances de base et le développement des technologies stratégiques nationales.

Au-delà des financements publics, la mobilisation des ressources du secteur privé est également considérée comme un facteur essentiel. Les entreprises et les grands groupes technologiques peuvent non seulement bénéficier des résultats de la recherche, mais aussi participer à leur financement, formuler des commandes de recherche et favoriser le transfert des connaissances vers les activités économiques.

Toutefois, le rapprochement entre le monde scientifique et le secteur productif demeure un défi. De nombreux travaux de recherche ne répondent pas encore suffisamment aux besoins du marché, tandis que les entreprises privilégient souvent l’importation de technologies étrangères plutôt que la coopération avec les universités et instituts de recherche nationaux. Le renforcement des liens entre ces deux communautés apparaît dès lors comme une condition importante pour améliorer l’efficacité des investissements consacrés à la recherche fondamentale.

Les universités au cœur de la production des connaissances

Dans la stratégie nationale de développement scientifique et technologique, les universités sont appelées à jouer un rôle central dans la formation des ressources humaines de haut niveau et dans la création des connaissances nécessaires aux technologies stratégiques.

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L’expérience internationale montre que les pays disposant des systèmes scientifiques les plus performants s’appuient sur de grandes universités de recherche. De nombreuses avancées scientifiques et technologiques majeures ont d’abord vu le jour dans les laboratoires universitaires avant d’être transformées en produits et services au bénéfice de la société.

Au Vietnam, la Résolution N°71 du Bureau politique sur les percées dans le développement de l’éducation et de la formation a redéfini les missions du système universitaire. Les établissements d’enseignement supérieur ne doivent plus se limiter à la transmission des connaissances ; ils sont appelés à devenir des lieux de production du savoir, des centres de recherche, d’innovation et d’entrepreneuriat.

Les universités de recherche sont ainsi appelées à former des ressources humaines hautement qualifiées, des ingénieurs aux docteurs, tout en générant des inventions, des brevets et des entreprises technologiques créées et dirigées par les chercheurs eux-mêmes.

À l’heure où la concurrence mondiale repose de plus en plus sur la connaissance et la technologie, investir dans la recherche fondamentale revient à investir dans l’avenir. Une base scientifique solide constitue non seulement le fondement de l’innovation, mais aussi un levier essentiel pour renforcer l’autonomie technologique, garantir la sécurité stratégique nationale et promouvoir un développement durable au cours des décennies à venir.

Xuân Lôc/CVN