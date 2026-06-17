Protection de la propriété intellectuelle : un levier stratégique pour la compétitivité nationale

Dans un contexte d’intégration économique toujours plus poussée, la propriété intellectuelle ne relève plus uniquement du domaine juridique. Elle s’impose désormais comme un facteur déterminant de la compétitivité des entreprises et du positionnement économique d’un pays.

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Photo : CTV/CVN

C’est le principal constat formulé par les experts et représentants du monde des affaires lors d’un atelier consacré à la promotion de la protection de la propriété intellectuelle, organisé récemment par la revue "Propriété intellectuelle et innovation".

Quand la valeur d’une marque dépasse celle des infrastructures

Parmi les exemples marquants évoqués lors de la rencontre figure celui de la société par actions Binh Minh Plastic. Son expérience illustre l’importance croissante des actifs immatériels dans l’évaluation des entreprises.

Selon une représentante de Binh Minh Plastic, lorsque le groupe thaïlandais SCG a décidé d’investir dans l’entreprise, son intérêt ne portait pas principalement sur les usines ou les chaînes de production existantes.

"La véritable valeur réside dans une marque construite depuis près d’un demi-siècle. Les usines peuvent être agrandies, les équipements remplacés, mais la réputation et la confiance des consommateurs sont des actifs extrêmement difficiles à reconstruire lorsqu’ils sont affectés", a-t-elle souligné.

Même constat pour Truong Anh Tu, président du cabinet TAT Law Firm, qui estime que la perception de la propriété intellectuelle au Vietnam doit évoluer en profondeur. Pendant longtemps, explique-t-il, de nombreuses entreprises l’ont considérée comme une simple obligation réglementaire.

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Aujourd’hui, la valeur essentielle de nombreuses sociétés ne réside plus dans leurs infrastructures physiques, mais dans leurs logiciels, leurs secrets commerciaux, leurs inventions et leur capacité d’innovation.

Selon l’avocat, la propriété intellectuelle constitue un pilier fondamental pour bâtir un environnement d’investissement sain, attirer des capitaux de qualité et favoriser une croissance fondée sur la connaissance.

Sur le plan juridique, Truong Anh Tu rappelle qu’un cadre légal solide est indispensable, mais qu’il ne suffit pas à lui seul. L’efficacité de son application demeure la condition essentielle pour instaurer la confiance des acteurs économiques.

"Si les entreprises doivent consacrer davantage de temps et de ressources à respecter la loi plutôt qu’à la contourner, il devient difficile de construire durablement la confiance du marché", analyse-t-il.

À ses yeux, le principal défi ne réside plus dans la technologie, mais dans la capacité des décideurs publics à adapter rapidement les politiques afin de garantir l’équité et de préserver la dynamique d’innovation.

Pénurie de talents et nouveaux défis numériques

Au-delà de la question réglementaire, les participants ont également souligné les insuffisances en matière de formation ainsi que les défis croissants liés à l’environnement numérique.

Pham Ba Thiên, directeur du programme de droit économique de l’Université Hoa Sen, rappelle que malgré les exigences élevées en matière de protection de la propriété intellectuelle prévues par les accords de libre-échange de nouvelle génération, notamment le CPTPP et l’EVFTA, l’enseignement de cette discipline reste limité dans les universités vietnamiennes.

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Selon lui, les cours consacrés au droit de la propriété intellectuelle ne représentent que 1,6% à 2,5% du volume total des crédits académiques.

"Cette situation entraîne une pénurie préoccupante de spécialistes capables d’accompagner les entreprises dans des litiges de plus en plus complexes", regrette-t-il.

L’essor de l’économie numérique constitue également une source croissante de préoccupations. L’avocat Vu Duy Nam a indiqué que le nombre de plaintes liées aux atteintes à la propriété intellectuelle avait augmenté d’environ 40 % au cours des trois dernières années.

Les violations prennent des formes multiples : vente de produits contrefaits sur les plateformes de commerce électronique, utilisation non autorisée d’œuvres artistiques pour l’entraînement de systèmes d’intelligence artificielle ou encore diffusion illégale de contenus protégés.

Ces pratiques soulèvent des questions complexes en matière de compétence juridique, de collecte de preuves numériques et d’application des sanctions dans un environnement transfrontalier.

Tâm An/CVN