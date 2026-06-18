La bataille des données : le nouveau défi du Vietnam

Dans un monde où les données façonnent la puissance économique et technologique, le Vietnam accélère ses investissements dans l’intelligence artificielle, le cloud et les centres de données pour ne pas rester en marge de la révolution numérique.

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Photo : CTV/CVN

Aujourd’hui, les données sont devenues le "nouvel or noir", le "nerf de la guerre" de l’économie numérique mondiale. L’économie des données constitue ainsi un enjeu stratégique majeur pour les nations. Selon les prévisions, elle pourrait contribuer à hauteur de 79 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) du Vietnam d’ici 2030 et générer des revenus pouvant atteindre 80 milliards de dollars à la même échéance.

Nouveau levier de puissance économique mondiale

La compétition mondiale autour de l’économie des données repose actuellement sur trois grands modèles stratégiques : les États-Unis dominent grâce à un vaste écosystème technologique privé ; la Chine privilégie un modèle centralisé, considérant les données comme un facteur de production stratégique au service du développement de l’intelligence artificielle (IA) et de la gouvernance nationale ; tandis que l’Union européenne (UE) adopte une approche fondée sur des règles et des normes, axée sur la protection des données personnelles, le respect de la vie privée et l’établissement d’un cadre éthique pour l’IA mondiale.

Selon un rapport de l’Agence internationale de gestion des centres de données (International Data Center Management Agency - IDCA), l’économie numérique représente aujourd’hui environ 17,3% du PIB mondial, soit plus de 20.000 milliards de dollars. L’IA, les centres de données, le cloud computing et les infrastructures de calcul haute performance redessinent les chaînes de valeur mondiales. Les pays capables de maîtriser leurs données disposeront d’un avantage concurrentiel majeur, tant sur le plan économique que technologique.

Lors de la troisième réunion, en 2026, du Comité de pilotage gouvernemental chargé de la science, de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique et du Projet 06, le Premier ministre Lê Minh Hung, président du Comité, a affirmé : "Les données et l’IA ne sont pas de simples outils, mais des ressources essentielles, des moteurs de la transformation numérique et des vecteurs de progrès pour l’économie nationale".

Le Vietnam, un marché à fort potentiel

Selon le rapport e-Conomy SEA 2025 publié par Google, Temasek et Bain & Company, la valeur de l’économie numérique vietnamienne devrait atteindre environ 39 milliards de dollars en 2025, contribuant à hauteur de plus de 72 milliards de dollars au PIB national, soit environ 14%. Avec une croissance de 17 % par rapport à 2024, le Vietnam figure parmi les économies numériques les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est.

Le Dr Vo Tri Thành, directeur de l’Institut de recherche stratégique sur les marques et la concurrence, estime que les données doivent désormais être considérées comme un nouveau facteur de production de l’économie moderne, au même titre que le capital, le travail, les ressources naturelles ou la technologie. Selon lui, les données ne peuvent générer une valeur maximale que si elles sont efficacement exploitées, partagées et intégrées dans l’économie numérique.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam est aujourd’hui considéré comme l’un des marchés numériques et des secteurs des centres de données connaissant la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est, grâce à trois atouts majeurs : une population jeune et nombreuse, un taux élevé de pénétration d’Internet et une importante production de données issues du commerce électronique, des paiements numériques et des réseaux sociaux.

Le cadre juridique, de plus en plus complet, notamment à travers la loi sur la cybersécurité et les réglementations relatives à la protection des données personnelles, traduit l’engagement du gouvernement en faveur de la souveraineté numérique. Parallèlement, une importante vague de relocalisation des infrastructures numériques est en cours, les grandes entreprises technologiques nationales étant prêtes à tirer parti de l’arrivée des capitaux et des données issus des entreprises internationales implantées au Vietnam.

De nombreuses collectivités locales participent également activement à l’attraction des investissements directs étrangers (IDE) destinés au développement des infrastructures technologiques. En avril 2026, par exemple, Hô Chi Minh-Ville a accordé des certificats d’enregistrement d’investissement à quatre projets de haute technologie dans le Parc technologique de Hô Chi Minh-Ville, pour un capital total de plus de 1,23 milliard de dollars, principalement consacré aux infrastructures numériques.

Malgré ces investissements considérables, le développement de l’économie des données au Vietnam reste confronté à plusieurs défis majeurs. Cette économie ne se limite pas à une course aux infrastructures de stockage, mais implique également la puissance de calcul, l’intelligence artificielle et la cybersécurité. Si le Vietnam se concentre uniquement sur la fourniture d’infrastructures physiques, il risque de devenir une simple "usine de traitement de données", tout en subissant de fortes pressions sur la consommation énergétique et les infrastructures de transport.

Photo : VNA/CVN

À l’ère numérique, où les données sont étroitement liées à la sécurité financière, à la souveraineté nationale et au fonctionnement de l’État, les risques de fuite d’informations ou de dépendance aux technologies étrangères constituent des défis majeurs. Pour renforcer son autonomie, le Vietnam doit maîtriser les technologies clés et développer un écosystème d’IA "Made in Vietnam".

Le Dr Nguyên Duc Hiên, vice-président du Comité central des politiques et des stratégies, estime que le Vietnam entre dans une phase de "transformation par l’IA" après celle de la transformation numérique, une période où les données deviendront le pilier de l’économie. Selon lui, l’IA pourrait contribuer à hauteur de 120 à 130 milliards de dollars à l’économie vietnamienne d’ici 2040. Toutefois, ces perspectives s’accompagnent de risques croissants liés à la cybersécurité et aux violations de données, notamment dans les secteurs financier et bancaire, où les volumes de données générées par les paiements numériques et les plateformes en ligne augmentent rapidement.

Trois axes pour devenir une puissance régionale

Pour atteindre l’objectif de devenir un pôle d’excellence en matière de données en Asie d’ici 2045, l’économie numérique vietnamienne devra reposer sur trois piliers essentiels : les infrastructures numériques (5G/6G, centres de données, cloud computing, IoT), les ressources humaines numériques (science des données, IA, cybersécurité, compétences numériques) et les institutions numériques (protection des données personnelles, mécanismes de partage ouvert des données et cadres d’expérimentation des politiques numériques).

En s’appuyant sur ces trois piliers, le Vietnam pourra mieux garantir sa souveraineté numérique et affirmer progressivement sa place dans l’économie numérique mondiale.

Tu Linh/CVN