Saigontourist : une parade cycliste géante rassemble plus de 1.000 participants

Les 29 et 30 août, la Fête cycliste de Saigontourist 2026 a réuni plus d’un millier de passionnés autour d’une grande parade à vélo, d’une épreuve Audax de 600 km et d’activités à vocation sociale.

>> Saigontourist élargit son réseau de partenaires en Australie

>> Saigontourist, Vietnam Airlines et Distinction Hotels unissent leurs forces

>> Saigontourist s’allie aux entreprises vietnamiennes en Australie

Organisée par Saigontourist en collaboration avec la Fédération des sports motorisés de Hô Chi Minh-Ville et plusieurs autres organismes et associations, la manifestation a mêlé sport, tourisme et engagement communautaire. Elle visait à promouvoir un mode de vie sain et respectueux de l’environnement, tout en valorisant l’image de Hô Chi Minh-Ville et la richesse de son patrimoine culturel à travers la pratique du vélo.

Photo : Saigontourist/CVN

Sport et tourisme

Lors de la cérémonie d’ouverture, Nguyên Nam Nhân, directeur adjoint du Service municipal de la culture, des sports et du tourisme, a déclaré : "Grâce à une série d’activités variées, s’étendant du centre-ville à Cân Gio, je suis convaincu que la Fête contribuera activement à promouvoir l’image de Hô Chi Minh-Ville auprès des habitants et des touristes nationaux et internationaux, en présentant une ville dynamique, moderne, accueillante et solidaire, riche d’une identité forte et offrant de nombreuses expériences attrayantes. Cet événement permettra de rapprocher le sport et le tourisme, de faire découvrir les destinations, les paysages et les atouts de la ville, contribuant ainsi concrètement à renforcer son attractivité et son rayonnement".

De son côté, un représentant de Saigontourist a affirmé :"C’est la première fois que Saigontourist organise cette Fête cycliste communautaire. Elle permet à chacun de pratiquer une activité physique, de découvrir autrement la ville, d’explorer de nouveaux espaces, de promouvoir un mode de vie écologique et de mener des actions concrètes au service de la communauté".

La première activité de la Fête a été le Défi cycliste d’endurance Audax de 600 km de Saigontourist, lancé le 29 août sur la place Lam Son. L’épreuve a réuni 150 cyclistes vietnamiens et étrangers, qui ont traversé les nouvelles zones administratives, notamment Bà Ria - Vung Tàu et Binh Duong, avant de regagner leur point de départ à Hô Chi Minh-Ville. Au-delà du défi sportif, cette course constituait un véritable parcours de découverte à vélo, mettant en valeur les destinations et les paysages des nouveaux espaces de développement et ouvrant de nouvelles perspectives pour la promotion touristique.

Immédiatement après la cérémonie d’ouverture, plus de 1.000 participants se sont élancés de la place Lam Son pour une parade cycliste communautaire d’environ 5,1 km à travers le centre-ville. L’événement a offert une image forte et fédératrice, réunissant des participants de tous âges, des représentants d’associations et de clubs cyclistes, des sportifs amateurs ainsi que de nombreux habitants.

Le 30 août, à partir de 09h00, la Coupe cycliste communautaire 2026 de Saigontourist s’est déroulée dans la région de Binh Khanh - Cân Gio. Ouverte aux clubs cyclistes, aux sportifs amateurs et à tous les passionnés de vélo, l’épreuve a animé les routes caractéristiques de Cân Gio dans une ambiance sportive et conviviale.

Actions caritatives

Le choix de Cân Gio comme site de compétition constitue également un atout pour la manifestation, en associant les activités sportives à l’espace écologique unique de Hô Chi Minh-Ville. Il contribue ainsi à mettre en valeur le potentiel de Cân Gio en matière d’écotourisme, d’activités de découverte et de loisirs, tout en encourageant des formes de tourisme au plus près de la nature.

Bien plus qu’un simple événement sportif, la Fête cycliste communautaire 2026 de Saigontourist entendait également promouvoir des valeurs sociales concrètes. Le 22 août, les organisateurs ont offert de nombreux gâteaux de lune, confectionnés par des membres de Saigontourist, à des enfants défavorisés de Cân Gio, afin de leur permettre de célébrer la Fête de la mi-automne dans de meilleures conditions.

Photo : Saigontourist/CVN

Par ailleurs, ils ont fait don de 51 vélos à des collégiens et lycéens méritants issus de familles défavorisées de la commune insulaire de Thanh An et d’autres quartiers de la ville. Ces deux-roues symbolisent autant de trajets scolaires et constituent une source d’encouragement pour les élèves. Ils devraient faciliter leurs déplacements quotidiens et leur permettre de poursuivre leurs études dans de meilleures conditions.

Lors de la cérémonie de clôture et de remise des prix, le comité d’organisation a honoré les sponsors et remis trophées, médailles et récompenses aux cyclistes les plus méritants. Il a également mis à l’honneur les richesses culturelles, culinaires et naturelles de Cân Gio.

Cette initiative illustre l’approche de Saigontourist, qui entend faire de cette manifestation un rendez-vous dépassant le cadre de la compétition sportive, en créant des liens entre sport, tourisme, destinations, services, gastronomie, culture et communautés locales.

En associant sport, découverte et solidarité, la Fête cycliste communautaire de Saigontourist entend s’inscrire comme un rendez-vous fédérateur. Une manière de promouvoir le vélo comme loisir, moyen de découverte et vecteur de lien social, tout en mettant en valeur les richesses naturelles et culturelles de Hô Chi Minh-Ville.

Tân Dat - Trong Phuc/CVN