Saigontourist mise sur la valeur ajoutée

Adoptée le 22 août 2026, la Résolution N°26 du Politburo fixe l’ambition de faire du tourisme vietnamien un secteur économique de pointe dans la nouvelle ère. Saigontourist accompagne cette ambition nationale en enrichissant ses offres et en renforçant la connectivité des destinations.

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Photo : Saigontourist/CVN

Selon Cao Van Chong, directeur général de Saigontourist, la Résolution N°26 invite le secteur du tourisme à passer d’un modèle de croissance fondé sur le nombre de visiteurs à un modèle davantage axé sur la valeur créée. Les entreprises ne doivent plus se limiter à fournir des services, mais participer plus activement à la conception des produits touristiques, à la mise en relation des marchés, à la structuration des chaînes de valeur et au développement des destinations.

La Résolution N°26 trace ainsi une orientation importante pour faire du tourisme vietnamien un secteur économique de pointe dans la nouvelle ère. Selon Cao Van Chong, l’un des principaux enjeux consiste à changer la manière de concevoir le tourisme : il ne s’agit plus seulement d’accueillir les visiteurs, mais de créer davantage de valeur à partir de leur présence.

De la quantité à la haute performance

Avec un écosystème couvrant l’hébergement, le tourisme, la restauration, les conférences, les événements, les loisirs et le divertissement, Saigontourist appréhende la valeur d’un voyage à travers l’ensemble de l’expérience vécue par le visiteur. L’objectif n’est donc pas seulement d’attirer les touristes vers une destination, mais de leur proposer des expériences suffisamment attractives pour les inciter à prolonger leur séjour, à consommer davantage de services, à accroître leurs dépenses et à revenir.

D’après M. Chong, le Vietnam dispose de nombreux atouts pour développer un tourisme à forte valeur ajoutée, notamment grâce à ses espaces maritimes et insulaires, auxquels s’ajoutent la culture, la gastronomie, la nature et les modes de vie locaux. Toutefois, ces ressources ne constituent qu’une condition préalable. Pour les transformer en valeur économique, trois enjeux doivent être traités simultanément : les infrastructures et la connectivité, les produits touristiques et les partenariats.

Une destination attractive mais difficile d’accès, caractérisée par des temps de déplacement longs ou une offre insuffisante de services de qualité, aura du mal à retenir les visiteurs. Le secteur touristique doit donc passer d’une logique selon laquelle “disposer de ressources suffit pour développer le tourisme” à une approche fondée sur la “création d’expériences”.

Bâtir un réseau de destinations

Photo : Saigontourist/CVN

Selon Cao Van Chong, le fait que la Résolution N°26 identifie Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang (Centre) comme des pôles de croissance et oriente la zone spéciale de Phu Quôc (province d’An Giang, Sud) vers le développement d’un nouveau pôle de croissance dessine une architecture importante pour le tourisme vietnamien.

Ces pôles n’ont pas nécessairement vocation à se concurrencer avec des produits similaires. Ils doivent au contraire valoriser leurs atouts propres et renforcer leurs connexions afin de constituer un réseau de destinations complémentaires.

Hô Chi Minh-Ville dispose d’atouts dans les domaines urbain, commercial et des services, ainsi que dans la gastronomie, le shopping, les loisirs, l’économie nocturne et le tourisme MICE. Hanoï se distingue par sa culture, son histoire, son patrimoine et le tourisme MICE. Dà Nang bénéficie de ses infrastructures, de sa connectivité, de son littoral et de son offre de villégiature. Phu Quôc possède, quant à elle, un potentiel important pour devenir un centre de tourisme balnéaire haut de gamme, de MICE et d’événements internationaux.

L’objectif d’ici à 2030 d’accueillir 45 à 50 millions de visiteurs internationaux et de générer entre 80 et 90 milliards de dollars de recettes constitue un moteur important pour le secteur touristique. Toutefois, selon M. Chong, l’enjeu ne réside pas seulement dans le nombre de visiteurs, mais dans la valeur créée par chaque touriste et chaque journée de séjour.

Pour y parvenir, le secteur doit proposer des produits susceptibles d’inciter les visiteurs à prolonger leur séjour, améliorer la qualité des services sur l’ensemble de la chaîne et poursuivre le développement des infrastructures, du transport aérien et des réseaux de transport, des ressources humaines et de la transformation numérique.

Pour Saigontourist, la contribution d’une entreprise ne se mesure pas uniquement à son chiffre d’affaires, mais aussi à sa capacité à attirer et fidéliser les visiteurs, à créer des expériences et à générer des retombées positives pour les destinations et les communautés.

Les objectifs de 45 à 50 millions de visiteurs internationaux et de 80 à 90 milliards de dollars de recettes ne doivent donc pas seulement constituer des cibles pour 2030, mais aussi servir, dès aujourd’hui, de moteurs à la transformation des méthodes de développement du tourisme.

En définitive, l’enjeu déterminant n’est pas seulement de savoir combien de touristes le Vietnam peut accueillir, mais quelle valeur chaque visiteur peut générer pour l’économie, les entreprises, les populations et les destinations.

Minh Thu - Gia Hân/CVN