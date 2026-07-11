Le secteur bancaire assouplit ses règles pour doper le crédit

Au premier semestre 2026, le crédit a bondi de 18,1% en variation annuelle, tiré par le dynamisme des secteurs productifs. Face à la forte demande de capitaux, un nouvel ajustement réglementaire de la Banque centrale stimulera le financement à moyen et long termes.

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Le crédit au cours des six premiers mois de cette année a progressé de 7,41% par rapport à la fin de 2025 et de 18,1% en glissement annuel, pour atteindre 19,97 quadrillions de dôngs, a informé Pham Thanh Hà, vice-gouverneur de la Banque d’État du Vietnam (BEV). S’exprimant lors d’une récente conférence de presse consacrée à l’analyse des performances du secteur bancaire au premier semestre, il a indiqué que le crédit bancaire accordé durant cette période s’était concentré sur les entreprises et la production, moteurs de la croissance économique et secteurs prioritaires, notamment l’industrie, l’agriculture et le développement rural, les petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que le commerce et les services.

Photo : VNA/CVN

Les institutions ont activement décaissé des fonds dans le cadre des programmes de crédit, conformément aux directives du gouvernement, tels que le programme de crédit destiné au secteur forestier et halieutique, ainsi que le programme de prêts à la production, à la transformation et à la consommation de riz de haute qualité et à faibles émissions dans le Delta du Mékong.

Flexibilité financière et contrôle des risques

La BEV a maintenu ses taux d’intérêt de référence au premier trimestre 2026 afin de faciliter l’accès des établissements de crédit à des capitaux à faible coût, contribuant ainsi au soutien de l’économie. Parallèlement, elle a demandé aux établissements de crédit de continuer à publier les informations relatives aux taux d’intérêt sur leurs sites web afin de fournir aux clients des données de référence lors de leurs demandes de prêt.

Selon Pham Thanh Hà, la BEV a fixé un objectif de croissance du crédit de 15% pour 2026, susceptible d’être ajusté en fonction de la situation réelle, afin de maîtriser l’inflation, d’assurer la stabilité macroéconomique, de soutenir la croissance économique et de garantir la sécurité du système de crédit. Il a également précisé que l’institution a demandé aux établissements de crédit de contrôler strictement le rythme d’octroi de crédits aux secteurs à haut risque, notamment l’immobilier, afin d’orienter les flux de crédit vers les secteurs de production et d’activité économique, les secteurs prioritaires et les moteurs de croissance, tout en assurant la stabilité de la liquidité du marché monétaire et la sécurité du système bancaire.

Le ratio maximal des ressources à court terme pouvant être utilisées pour les prêts à moyen et long termes par les établissements de crédit a été relevé de 30 à 40% depuis le 1er juillet, selon la circulaire N°25/2026 de la BEV.

La nouvelle circulaire donnera aux établissements de crédit davantage de marge de manœuvre pour financer les entreprises et les projets d’investissement, afin de soutenir une croissance économique plus élevée dans les années à venir, tout en renforçant la flexibilité de la gestion de la politique monétaire de la Banque centrale.

Bouffée d’oxygène pour le long terme

Photo ; VNA/CVN

Le Pdg du fournisseur de services financiers AFA Capital, Nguyên Minh Tuân, a estimé que “cet ajustement devrait soutenir le financement à moyen et long termes de la croissance économique”. Il a noté que le Vietnam entrait dans ”un nouveau cycle de développement” marqué par une forte demande de capitaux pour les infrastructures, la production, l’énergie et les projets de grande envergure. Alors que le marché des capitaux n’est pas encore en mesure de remplir pleinement son rôle de financement à moyen et long termes, le système bancaire demeure le principal canal de circulation des fonds dans l’économie. La croissance économique nécessitera des volumes de capitaux importants. Dans un contexte de demande croissante de financements à moyen et long termes, alors que la majorité des ressources mobilisées restent à court terme, donner davantage de marge de manœuvre au système bancaire apparaît comme une solution efficace pour soutenir la croissance, a-t-il déclaré.

Nguyên Quang Huy, directeur de la Faculté de finance et de banque de l’Université Nguyên Trai, partage cet avis. À son avis, le relèvement du ratio à 40% ”donnera aux banques commerciales plus de flexibilité pour accorder des crédits à moyen et long termes, tout en réduisant la pression liée à la mobilisation de ressources longues à coût élevé”. La demande de capitaux pour les projets d’infrastructure dans les domaines des transports, de l’énergie, de la logistique, des zones industrielles et de l’industrie manufacturière augmente fortement.

Ces secteurs nécessitent d’importants volumes de capitaux, présentent de longs délais d’amortissement et sont essentiels au renforcement de la capacité productive de l’économie. Par ailleurs, cette nouvelle politique pourrait, selon lui, également favoriser les projets de logements sociaux, d’immobilier industriel et les projets dont les procédures juridiques sont déjà finalisées, contribuant ainsi à accroître l’offre sur le marché.

Thê Linh/CVN