XIVe Congrès du PCV

Une vision stratégique pour une nouvelle ère de développement

Dans une conjoncture mondiale marquée par des mutations profondes, une concurrence stratégique accrue et des incertitudes économiques, le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) suscite une attention particulière de la part de la communauté internationale.

Pour le Professeur G. Devarajan, secrétaire général du Parti All India Forward Bloc (AIFB), cet événement fait preuve d'"une vision stratégique claire, pragmatique et à portée historique" en définissant un nouveau modèle de développement fondé sur la science, l'innovation et la transformation numérique, tout en restant fermement ancré dans son orientation socialiste.

Toujours selon lui, l'approche vietnamienne, qui place l'humain au centre du développement et lie la croissance économique au progrès social, témoigne d'une "maturité et d'une confiance remarquables". Cette stratégie permet au Vietnam d'éviter le piège de la dépendance technologique et financière auquel sont confrontés de nombreux pays en développement.

Le Renouveau (Dôi moi) n'est plus une simple politique héritée du passé, mais un processus de réforme globale, dynamique et adapté aux nouvelles conditions matérielles, a-t-il affirmé. Il a estimé que la priorité accordée à l'autonomie technologique et à la productivité jette les bases d’une économie moderne, résiliente et inclusive.

L'un des points saillants relevés par l'universitaire indien est l'élévation de la protection de l'environnement au même rang que le développement socio-économique. Dans un contexte d'industrialisation rapide, l'expert a salué le fait que le Vietnam poursuit un modèle de développement qui ne sacrifie pas l'avenir des générations futures. Cette conscience écologique est, selon lui, le socle indispensable pour atteindre les objectifs nationaux à l'horizon 2030 et 2045.

Sur le plan diplomatique, il considère que la politique étrangère proactive, indépendante et équilibrée du Vietnam reflète sa stature internationale croissante. Cette ouverture permet au pays d'accéder aux ressources et aux connaissances mondiales tout en protégeant rigoureusement ses intérêts nationaux.

Il a particulièrement mis en exergue la capacité du PCV à élever le Dôi moi au rang de théorie fondamentale. Pour lui, "la fermeté idéologique ne signifie pas le dogmatisme". Au contraire, l'intégration des technologies modernes et de nouveaux modes de gouvernance au sein du cadre socialiste démontre la vitalité du modèle vietnamien. Il juge les objectifs de ce congrès "à la fois ambitieux et réalisables", car ils s'appuient sur des décennies de succès concrets.

Pour assurer le succès de cette nouvelle ère, l'expert indien suggère des axes prioritaires notamment la mise en place d'une gouvernance intègre, transparente et responsable, faisant de la lutte contre la corruption un pilier de la confiance publique et de l'équité sociale. Il a également plaidé pour la réduction des écarts sociaux et régionaux, le renforcement de la croissance inclusive, l'amélioration de l'accès aux soins de santé et à la protection sociale, ainsi que l'élévation de la qualité du corps des cadres et des fonctionnaires. Il a enfin insisté sur le rôle déterminant de la jeunesse dans l'innovation, la créativité et le développement durable du pays.

En conclusion, il a affirmé que le XIVe Congrès du Parti constituerait un tournant historique pour le Vietnam. Sous la direction du PCV, il se dit convaincu que ces orientations permettront au pays de parvenir à un développement durable, à une plus grande justice sociale et à un statut international de plus en plus affirmé.

VNA/CVN