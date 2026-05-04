L’essence E10 disponible à l’échelle nationale dès la mi-mai

Les principales entreprises pétrolières vietnamiennes se disent prêtes à déployer l’essence E10 sur tout le territoire dès le 15 mai, en avance sur l’échéance du 1 er juin 2026, marquant une accélération de la transition vers des carburants plus durables.

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Photo : CTV/CVN

Le groupe PVOIL annonce avoir finalisé ses préparatifs pour commercialiser l’essence E10 à l’échelle nationale dès la mi-mai. Cette initiative intervient avant l’entrée en vigueur de l’obligation, fixée par le ministère de l’Industrie et du Commerce au 1er juin 2026, imposant l’utilisation généralisée de ce carburant pour les moteurs à essence.

Dès août 2025, l’entreprise avait lancé une phase pilote avec l’E10 RON95 à Hanoï et Hải Phòng, avant d’étendre progressivement l’expérimentation aux régions du Centre et du Sud. À la fin avril 2026, plus de la moitié de son réseau -soit 558 stations sur près de 1.000 - proposaient déjà ce carburant.

Selon PVOIL, les résultats de cette phase test sont jugés concluants : le produit répond aux normes techniques, fonctionne de manière stable sur les véhicules et reçoit des retours globalement positifs des consommateurs. Une étape essentielle pour familiariser progressivement le marché avec cette nouvelle génération de carburant.

Des infrastructures modernisées

Pour accompagner cette transition, PVOIL a investi dans la modernisation complète de ses infrastructures, incluant les systèmes de stockage, de transport et de mélange. Treize dépôts disposent désormais de capacités de production adaptées à l’E10, permettant une montée en puissance rapide.

Photo : ND/CVN

Parallèlement, le groupe Petrolimex a lui aussi renforcé ses capacités, avec sept complexes de mélange conformes aux standards techniques et plus de 2.800 stations prêtes à distribuer ce carburant.

Après huit mois d’expérimentation réussie à Hô Chi Minh-Ville, où les volumes ont progressé de 40%, Petrolimex souligne la fiabilité du produit et la confiance croissante des utilisateurs. À titre d’exemple, près de 2.000 m³ d’E10 ont été préparés pour répondre à la demande lors du 30 avril, témoignant de la montée en régime du marché.

Si l’offre semble désormais structurée, la question du prix reste déterminante pour assurer l’adoption massive de l’E10. Actuellement, le litre d’E10 RON95 est affiché à 23.190 dôngs, soit un tarif inférieur de 560 dôngs à celui du RON95 classique, mais supérieur de 570 dôngs à l’E5 RON92.

Pour Nguyên Thuong Lang, maître de conférences à l’Université nationale d’économie, la sensibilité des consommateurs aux prix du carburant impose une stratégie tarifaire attractive. "L’écart de prix doit être suffisamment significatif pour encourager un changement de comportement", analyse-t-il, soulignant la nécessité éventuelle de mécanismes de soutien durant la phase initiale.

Du côté des autorités, représentées notamment par Dào Duy Anh, l’objectif est clair : garantir une transition énergétique sans alourdir le coût de la vie. Le prix de l’E10 devra ainsi rester en cohérence avec les règles du marché, tout en demeurant accessible pour les ménages.

Thao Nguyên/CVN