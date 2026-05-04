Forte hausse de 33,9% des créations et reprises d’entreprises en quatre mois

Selon le rapport sur la situation socio-économique d’avril et des quatre premiers mois de 2026, publié le 3 mai par l’Office national des statistiques du ministère des Finances, le tissu entrepreneurial vietnamien affiche un dynamisme marqué, avec notamment une progression significative des capitaux.

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Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

Pour le seul mois d’avril 2026, près de 20.400 nouvelles entreprises ont été enregistrées. Si ce chiffre accuse une légère baisse de 7,1% par rapport à mars, le capital enregistré a en revanche augmenté de 9,7%, atteignant près de 246.800 milliards de dôngs.

En glissement annuel, la progression est plus nette, avec une hausse de 33,9% du nombre d’entreprises et de 84,6 % des capitaux.

Sur les quatre premiers mois de l’année, le nombre moyen mensuel de nouvelles entreprises et de celles ayant repris leurs activités s’élève à 29.900.

Le total des capitaux supplémentaires injectés dans l’économie atteint près de 1.900.000 milliards de dôngs, soit une augmentation de 4,2% sur un an. Ces chiffres traduisent l’intérêt des investisseurs pour des projets de plus grande envergure.

Les données montrent par ailleurs une dynamique différenciée selon les secteurs. Les services restent les plus attractifs avec 58.100 nouvelles entreprises (+48,7%).

L’industrie et la construction suivent avec 18.900 entreprises (+56,6%). Bien que plus modeste en volume avec 827 entreprises, l’agriculture, la sylviculture et l’aquaculture enregistrent la croissance la plus rapide (+66,7%).

À noter, le secteur de l’hébergement et de la restauration affiche une forte progression (+121,3%), reflet de la reprise du tourisme et de la consommation intérieure.

Parallèlement, le marché connaît une phase de sélection. Sur la même période, 108.900 entreprises ont quitté le marché, en hausse de 12,8% sur un an.

Face à ces défis, le ministère des Finances appelle à des solutions concrètes pour lever les obstacles institutionnels et faciliter l’accès au foncier. Les priorités portent sur la simplification des procédures administratives, la réduction des coûts…

Selon le Département du développement des entreprises privées et de l’économie collective, l’action se concentre sur deux axes : l’amélioration du climat des affaires et la mise en place de mesures d’accompagnement visant à réduire les écarts en matière de gestion et d’obligations fiscales.

VNA/CVN