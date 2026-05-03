L’IPC en hausse de 0,84% en avril

Selon les données publiées le 3 mai par l’Office national des statistiques, relevant du ministère des Finances, l’indice des prix à la consommation (IPC) d’avril 2026 a progressé de 0,84% par rapport au mois précédent.

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Photo : VNA/CVN

Cette hausse s’explique principalement par l’alignement des prix du gaz sur les cours mondiaux des hydrocarbures, ainsi que par le renchérissement des services de restauration hors domicile et des matériaux de construction, sous l’effet de la hausse des coûts des intrants et du transport.

L’IPC d’avril 2026 a affiché une augmentation de 3,31% par rapport à décembre 2025, et de 5,46% en glissement annuel. Sur les quatre premiers mois de 2026, l’indice a progressé de 3,99% sur un an, tandis que l’inflation sous-jacente a atteint 3,89%.

En avril, les prix ont progressé de 0,83% en zone urbaine et de 0,86% en zone rurale. Sur les onze grandes catégories de biens et services, dix ont enregistré une hausse, seul le secteur des transports affichant un recul.

Au cours des quatre premiers mois, le groupe "Logement et matériaux de construction" a progressé de 6,25%. Le groupe "Produits alimentaires et services de restauration" a augmenté de 4,71%. D’autres secteurs ont également contribué à la hausse de l’indice : l’éducation (+3,25%), à la suite de l’ajustement des frais de scolarité dans le secteur privé, les boissons et tabacs (+3,15%), ainsi que les équipements ménagers (+2,38%). Les transports ont, quant à eux, progressé de 3,48%, tirés par une hausse de 5,16% des prix des carburants. À l’inverse, le groupe "Information et communication" a légèrement reculé (-0,09%), dans un contexte de forte concurrence et d’abondance de l’offre technologique.

Sur le marché des métaux précieux, l’indice des prix de l’or a diminué de 6,71% en avril 2026 par rapport au mois précédent. Sur les quatre premiers mois de 2026, il a augmenté de 75,13%.

L’indice du dollar américain a progressé de 0,17% en avril 2026 par rapport au mois précédent, en raison d’une hausse de la demande de devises sur le marché intérieur. Sur les quatre premiers mois de 2026, il a augmenté de 2,29%.

Enfin, l’inflation sous-jacente d’avril 2026 a augmenté de 0,88% sur un mois et de 4,66% sur un an. Sa moyenne sur les quatre premiers mois, de 3,89%, inférieure à celle de l’IPC global, s’explique par l’exclusion des composantes volatiles telles que les carburants, le gaz et les produits alimentaires, principaux facteurs de la hausse inflationniste durant cette période.

VNA/CVN