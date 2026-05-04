Les investisseurs attendent la finalisation du mécanisme de fonctionnement du CFI

Hô Chi Minh-Ville a remis des certificats d’engagement de membre du Centre financier international (CFI) à 15 investisseurs, tandis que Dà Nang a délivré des certificats d’enregistrement de membre à 12 investisseurs et des lettres d’acceptation d’intérêt à 11 investisseurs.

>> Centre financier international : le Vietnam vise le Top 10 en Asie-Pacifique d’ici 2045

>> Inscrire le centre financier du Vietnam sur le radar de la finance mondiale

>> L'ambition d’un centre financier international capte l’intérêt des investisseurs américains

Photo : CTV/CVN

Le CFI suscite un très vif intérêt de la part des investisseurs

Le règlement de fonctionnement du CFI est en cours de finalisation par les ministères, les secteurs et les collectivités locales. L’achèvement de ce règlement constitue une étape clé, marquant le passage de la conception institutionnelle à l’organisation opérationnelle concrète.

Lors d’une réunion récente avec les ministères les branches concernées, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang sur le déploiement du Centre financier international, la vice-ministre des Finances, Nguyên Thi Bich Ngoc, a indiqué que le cadre juridique de base du centre financier est désormais globalement établi. Le règlement de fonctionnement est en phase de finalisation, créant une base essentielle pour passer à la phase d’exploitation.

Concernant l’avancement du déploiement, à Hô Chi Minh-Ville, 15 investisseurs ont reçu des certificats d’engagement. La ville collabore avec des partenaires stratégiques pour élaborer plusieurs projets : une bourse de marchandises centralisée, un centre financier maritime, un centre financier aéronautique, des fonds de capital-risque, des programmes de finance verte, un centre international de paiement et de compensation, un centre de compensation, ainsi qu’un modèle de zone de test étanche pour la numérisation des actifs réels.

La ville de Dà Nang a signé 20 protocoles d’accord avec des organisations, entreprises et investisseurs, poursuit les négociations de 4 autres protocoles avec des organisations internationales, a délivré des certificats d’enregistrement à 12 investisseurs, remis des lettres d’acceptation d’intérêt à 11 investisseurs, et compte actuellement 9 autres investisseurs en cours de finalisation de leur dossier d’inscription.

Soumettre au PM le mécanisme de gestion en avril

S’exprimant sur l’avancement du déploiement et de l’exploitation du CFI à Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang a souligné que la politique de création d’un Centre financier international est clairement définie et que les conditions de base ont été préparées en amont. Il s’agit désormais de passer à une phase de mise en œuvre rapide, déterminée et résolue.

Il a également insisté sur la nécessité de contrôler strictement les risques, de garantir la sécurité et la sûreté du système financier national, tout en construisant un environnement de haute qualité afin d’instaurer la confiance et d’attirer de grandes institutions financières. L’attraction des investisseurs doit être concrète et substantielle.

Il a chargé le ministère des Finances de se coordonner avec les organismes concernés pour proposer des solutions visant à consolider le comité de pilotage et le conseil d’administration du Centre financier international, en garantissant efficacité et rationalisation, tout en renforçant le rôle proactif de Hô Chi Minh-Ville et de Da Nang dans le développement du CFI. Les organismes centraux doivent se concentrer sur l’élaboration de mécanismes et de politiques de gestion et de supervision selon leurs fonctions, et en faire rapport au Premier ministre pour examen en avril 2026.

Concernant le règlement de fonctionnement, le vice-Premier ministre a demandé à Hô Chi Minh-Ville de synthétiser et d’intégrer pleinement les avis des membres du conseil d’administration ainsi que les observations du ministère des Finances, afin de les soumettre au président du conseil pour signature et promulgation.

Le ministère des Finances présidera, en coordination avec les deux villes et les ministères concernés, un examen approfondi de la stratégie de développement du CFI au Vietnam ainsi que du programme et du plan de travail du conseil d’administration pour 2026, avant de les soumettre au président du conseil pour adoption.

En ce qui concerne la création de l’organe de supervision, le vice-Premier ministre a demandé à Hô Chi Minh-Ville de collaborer d’urgence avec la Banque d’État du Vietnam et les ministères concernés afin de mettre en œuvre les directives du gouvernement (notification n°111) et de faire rapport au gouvernement avant le 15 mai.

Minh Thu/CVN