Le PM demande de réduire et de simplifier plus les procédures administratives

Le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé aux ministères d’accélérer la révision des procédures administratives et des conditions d’affaires afin d’alléger le fardeau des citoyens et des entreprises et de soutenir une forte croissance économique.

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Photo : Bùi Giang/VNA/CVN

Dans le document n°3905/VPCP-CDS, adressé aux ministères de la Police, de l’Industrie et du Commerce, de l’Agriculture et de l’Environnement, de la Construction et de la Justice, l’Office du gouvernement a déclaré que le 29 avril, le gouvernement a publié huit résolutions axées sur la réduction, la décentralisation et la simplification des procédures administratives et des conditions d’affaires dans les secteurs gérés par 14 ministères et agences.

Le chef du gouvernement a félicité les ministères pour leurs efforts proactifs dans l’examen et la proposition de résolutions pertinentes, ainsi que pour la contribution constructive de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) lors du processus de rédaction.

Afin de maintenir des réductions importantes des procédures administratives et d’alléger davantage le fardeau des citoyens et des entreprises, notamment dans les quatre domaines clés que sont la prévention et la lutte contre les incendies, la création et l’exploitation de parcs et de pôles industriels, l’évaluation de l’impact environnemental et les permis de construire, cette mesure vise à contribuer à la réalisation de l’objectif de croissance à deux chiffres fixé dans la conclusion n°18-KL/TW du Comité central du Parti.

Le Premier ministre a chargé les ministres de la Police, de l’Industrie et du Commerce, de l’Agriculture et de l’Environnement, et de la Construction de demander d’urgence aux unités compétentes de réviser et d’examiner les réglementations et les procédures administratives dans les quatre domaines prioritaires susmentionnés.

Ils sont tenus de présenter au Premier ministre, d’ici le 10 mai, un rapport sur l’état d’avancement de ces procédures, notamment en ce qui concerne les pouvoirs, les processus, les méthodes de mise en œuvre, la documentation et les délais de traitement.

Ce rapport devra également évaluer les résultats obtenus récemment en matière de rationalisation et proposer de nouvelles réductions et simplifications. Il devra également être soumis au ministère de la Justice pour une évaluation indépendante.

Le ministère de la Justice consolidera ensuite les conclusions, fournira son évaluation et proposera des mesures de réforme supplémentaires, un rapport final devant être soumis au Premier ministre d’ici le 12 mai.

VNA/CVN