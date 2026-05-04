Le trafic aérien atteint 1,68 million de passagers pendant les périodes de vacances

Le secteur aérien vietnamien a enregistré un total de 1,68 million de passagers durant les périodes de fête de commémoration des rois Hùng et de congés de la Fête de la Réunification/ Journée internationale des travailleurs (du 25 au 27 avril et du 30 avril au 3 mai), en hausse de 2,2% par rapport à 2025.

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Photo : VNA/CVN

Selon l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV), le fret total a atteint 27.450 tonnes, soit une augmentation de 7,2% sur un an.

Le trafic aérien intérieur a représenté 675.140 passagers et 3.400 tonnes de fret, soit des baisses respectives de 7,5% et 11,6%. En revanche, le transport international a affiché une forte croissance, dépassant le million de passagers et atteignant 24.050 tonnes de fret, en hausse de 10% pour le nombre de passagers et de 10,6% pour le volume de fret.

Durant les périodes de vacances, les compagnies aériennes vietnamiennes ont transporté un total de 1,03 million de passagers et 7.900 tonnes de fret. Ces chiffres représentent une baisse de 7,3% du nombre de passagers, mais une hausse de 3,5% du volume de fret.

Sur ce total, le transport intérieur a concerné 675.140 passagers et 3.400 tonnes de fret, soit une diminution de 7,5% du trafic passagers et de 11,6% du volume de fret. Parallèlement, le transport international a atteint 356.710 passagers et 4.490 tonnes de fret, ce qui reflète une baisse de 6,8 % du nombre de passagers, mais une augmentation de 19,1% du fret.

En termes d’opérations, les compagnies aériennes vietnamiennes ont effectué 4 748 vols au départ durant les fêtes de fin d’année, jusqu’au 2 mai. Parmi ceux-ci, 4 062 vols sont partis à l’heure, soit un taux de ponctualité moyen de 85,6 %. Au total, 56 vols ont été annulés.

Selon la CAAV, tous les problèmes survenus dans les aéroports ont été traités rapidement et conformément aux procédures établies, et aucun incident affectant la sûreté ou la sécurité aérienne n’a été signalé. Les services aux passagers en cas de retards ou d’annulations de vols ont également été assurés dans le respect de la réglementation en vigueur.

VNA/CVN