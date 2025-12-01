Les vols internationaux échappent à la panique après une alerte de sécurité d'Airbus

Les compagnies aériennes mondiales se sont empressées de mettre en œuvre une correction logicielle urgente pour les avions de la famille A320 après qu'Airbus a émis une alerte de sécurité vendredi 28 novembre, suscitant initialement des inquiétudes quant à d'importantes perturbations des vols à l'échelle mondiale.

>> Trafic aérien mondial sous tension : Airbus impose une mise à jour urgente sur 6.000 A320/321

>> Alerte d'Airbus : les compagnies aériennes accélèrent la mise à jour des logiciels des A320

>> Airbus intervient rapidement sur ses A320, sauf une centaine

Photo : Xinhua/VNA/CVN

On a craint à un moment que jusqu'à six avions monocouloirs sur dix en service dans le monde soient retirés de la circulation. Cependant, les efforts déployés pendant la nuit par les compagnies aériennes ont permis d'éviter le pire scénario et la plupart des avions concernés ont repris du service en quelques heures.

L'alerte a été déclenchée par un incident survenu le 30 octobre à bord d'un vol JetBlue reliant le Mexique au New Jersey, au cours duquel un A320 a subi un mouvement inattendu de "piqué" alors que les systèmes automatisés étaient en service.

L'avion a été dérouté vers Tampa, en Floride, et 15 passagers ont été blessés.

Concluant que "des radiations solaires intenses pourraient corrompre des données essentielles au fonctionnement des commandes de vol", Airbus a ordonné vendredi une modification immédiate du logiciel de son modèle A320, actuellement le plus livré.

Cette mesure devrait concerner environ 6.000 appareils, soit plus de la moitié de la flotte mondiale, ce qui en fait l'un des plus importants rappels d'Airbus en 55 ans d'histoire.

L'autorité européenne de sécurité aérienne a ensuite publié une directive d'urgence exigeant que les corrections soient apportées avant le prochain vol normal de l'avion.

La famille A320 dominant les réseaux court et moyen-courriers, cette exigence a fait craindre des perturbations massives.

Le Pdg d'Airbus, Guillaume Faury, a reconnu samedi que cette correction "a entraîné d'importants défis logistiques et des retards", ajoutant que les opérateurs du monde entier travaillaient sans relâche pour s'assurer que les mises à jour requises "soient déployées le plus rapidement possible afin que les avions puissent reprendre leurs vols".

Les autorités de régulation et les compagnies aériennes de toute l'Europe ont effectué la majeure partie des mises à jour dans les heures qui ont suivi la réception de l'alerte vendredi soir.

Selon les médias, la plupart des avions court et moyen-courriers comme l'A320 ne volent généralement pas de nuit, ce qui laisse le temps d'effectuer les réparations.

L'alerte est arrivée à un moment où de nombreuses compagnies aériennes européennes réduisaient leurs horaires. Les autorités de régulation et les compagnies aériennes européennes ont profité de la fenêtre de maintenance nocturne pour effectuer les mises à jour requises.

Le ministre français des Transports, Philippe Tabarot, a déclaré le lendemain qu'Airbus avait déjà corrigé le problème sur "plus de 5.000 avions" pendant la nuit, et selon certaines informations, seuls une centaine d'entre eux pourraient nécessiter un temps d'atelier plus long.

Le ministre français de l'Économie, Roland Lescure, a indiqué que la mise à jour pour "la grande majorité" des avions pouvait être effectuée à distance et était "assez rapide".

Plusieurs grandes compagnies aériennes européennes ont signalé peu ou pas d'annulations. Air France a affirmé qu'il serait en mesure de transporter tous ses clients samedi, à l'exception de ses liaisons régionales vers les Caraïbes, qui ont annulé 35 vols vendredi soir.

La compagnie allemande Lufthansa a signalé que la plupart des mises à jour avaient été effectuées pendant la nuit et samedi matin, et qu'aucune annulation n'était prévue, malgré d'éventuels retards isolés.

En dehors de l'Europe, les compagnies aériennes ont signalé quelques annulations et retards.

La compagnie colombienne Avianca a estimé vendredi que plus de 70% de sa flotte était touchée, ce qui devrait entraîner "des perturbations importantes au cours des dix prochains jours". La compagnie aérienne a suspendu la vente de billets jusqu'au 8 décembre.

La plus grande compagnie aérienne japonaise, ANA, a annulé 95 vols samedi. Korean Air a déclaré que les travaux sur ses dix avions concernés seraient terminés dimanche matin.

En Inde, le ministère de l'Aviation civile a indiqué samedi soir que 68 avions devaient encore être mis à niveau, environ 20% de la flotte du pays étant touchée par le problème.

Aux États-Unis, où les transporteurs dépendent davantage des avions Boeing, les répercussions ont été limitées. American Airlines, le plus grand exploitant mondial d'A320, a dit que 209 de ses 480 avions devaient être réparés.

La rapidité globale des réparations a permis d'éviter les annulations à grande échelle initialement redoutées. Malgré des perturbations localisées, les compagnies aériennes mondiales se sont rapidement stabilisées samedi, la plupart des avions concernés ayant déjà été autorisés à reprendre du service.

Xinhua/VNA/CVN