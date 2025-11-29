SpaceX lance une nouvelle mission de covoiturage spatial

La société spatiale privée américaine SpaceX a lancé vendredi 28 novembre une nouvelle mission de covoiturage spatial.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Cette mission, baptisée Transporter-15, a décollé à bord d'une fusée Falcon 9 à 10h44, heure du Pacifique (18h44 GMT), depuis la base spatiale de Vandenberg, en Californie, selon SpaceX.

Après la séparation des étages, le premier étage du propulseur a atterri sur le navire de récupération des drones "Of Course I Still Love You" stationné dans l'océan Pacifique, marquant ainsi le 30e vol du premier étage du propulseur, a-t-il déclaré.

À bord de la mission se trouvaient 140 charges utiles, dont des cubesats, des microsats, des charges utiles hébergées et des véhicules de transfert orbitaux transportant 13 de ces charges utiles qui seront déployées ultérieurement, a déclaré la société.

Toutes les charges utiles étaient destinées à une orbite héliosynchrone, a-t-elle ajouté.

SpaceX a déclaré sur X que son programme de covoiturage spatial avait désormais livré plus de 1.400 charges utiles en orbite, grâce à des missions de covoiturage spatial dédiées et à d'autres opportunités de lancement partagé.

