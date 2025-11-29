Chine

Incendie de Hong Kong : trois minutes de silence pour les victimes

L'administration de Hong Kong (Chine) a observé trois minutes de silence samedi matin 29 novembre pour les victimes du terrible incendie qui a fait au moins 128 morts dans la ville, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

La morosité régnait samedi 29 novembre sur Hong Kong où les premiers hommages et veillées funéraires ont débuté à la suite de l'immense incendie d'un complexe immobilier qui a fait au moins 128 morts et des dizaines de disparus.

Très tôt samedi matin 29 novembre, l'AFP a vu des personnes pleurer les victimes en déposant des fleurs près du complexe sinistré.

"Que vos esprits au ciel gardent toujours la joie vivante", disait une note de souvenir placée sur le site.

Le chef de l'exécutif de la ville John Lee, des ministres et plusieurs dizaines de hauts fonctionnaires ont observé trois minutes de silence à partir de 08h00 (00h00 GMT) devant les locaux de l'administration, où les drapeaux étaient en berne.

Deux jours après le feu, qui a ravagé un complexe résidentiel de gratte-ciels à Hong Kong, les familles des disparus continuaient vendredi 28 novembre à écumer les hôpitaux avec l'espoir que les leurs ne fassent pas partie des victimes.

Le combat contre les flammes s'est achevé vendredi matin 28 novembre après 10h00 (02h00 GMT) dans les huit immeubles de 31 étages du complexe de Wang Fuk Court. Mais, le bilan risque encore de s'aggraver.

"Frissons"

Le chef de la sécurité du territoire, Chris Tang, a fourni vendredi 28 novembre un bilan de 128 morts, dont 89 toujours non-identifiés, plus d'une centaine de personnes portées disparues et 79 blessés.

"Nous n'excluons pas la possibilité que la police trouve d'autres corps calcinés quand elle entrera (dans les bâtiments) pour recueillir des preuves", a-t-il souligné lors d'une conférence de presse.

C'est déjà l'incendie d'immeuble le plus meurtrier depuis 1980 dans le monde, à l'exclusion de feux survenus dans des nightclubs, des prisons ou des centres commerciaux, d'après des recherches dans la base de données des catastrophes de l'Université de Louvain (Belgique).

Les causes initiales de ce qui est aussi le plus grave incendie à Hong Kong depuis 1948 ne sont toujours pas connues. L'enquête est en cours et pourrait prendre trois ou quatre semaines, selon M. Tang.

La tragédie a donné lieu à d'innombrables et douloureux récits de l'épreuve subie dans la fournaise, ou au moment de l'identification des victimes.

Photos : Xinhua/VNA/CVN

"Nous sommes venus tous les jours", a déclaré un homme nommé Fung, qui cherchait sa belle-mère de 80 ans. "Elle prend des antibiotiques... donc elle dort tout le temps. Il n'y avait pas d'alarme incendie, donc elle n'a peut-être pas su qu'il y avait un incendie", a-t-il poursuivi.

"Un bâtiment a pris feu et les flammes se sont propagées à deux autres immeubles en moins de 15 minutes", a affirmé à un témoin de 77 ans, surnommé Mui, avant d'ajouter : "C'était rougeoyant, cela me fait frissonner rien que d'y penser !"

Jan Yeung, 46 ans, a vu une photo de sa mère septuagénaire sur un brancard dans un reportage mais elle n'a pas réussi à la localiser après avoir appelé tous les hôpitaux. "Nous ne la trouvons pas. Personne ne nous a signalé quoi que ce soit", a-t-elle dit, expliquant que sa sœur est également disparue.

Des ouvriers ont sorti des corps dans des sacs mortuaires noirs, a constaté vendredi 28 novembre un journaliste de l'AFP.

Dans le quartier de Sha Tin, des dizaines de dépouilles ont été déchargées, avant que les familles éplorées n'arrivent dans des bus affrétés spécialement.

Vendredi 28 novembre, des dizaines de personnes étaient encore à l'hôpital, dont 11 dans un état critique et 21 considérées comme dans un état "grave".

Bambou et matériaux inflammables

Une commission de Hong Kong a annoncé vendredi soir 28 novembre l'arrestation de huit personnes pour des faits présumés de corruption sur le marché de rénovation de l'ensemble d'environ 2.000 logements inauguré en 1983 dans le quartier de Tai Po, dans le Nord de Hong Kong.

Il s'agit de sept hommes et d'une femme, âgés de 40 à 63 ans, parmi lesquels deux responsables du Bureau d'études en charge de la rénovation, deux chefs de travaux, trois sous-traitants en échafaudages et un intermédiaire.

La police avait déjà annoncé avoir arrêté trois hommes, soupçonnés de "grossière négligence", après la découverte de matériaux inflammables abandonnés lors de travaux et qui ont permis au feu de "se propager rapidement".

M. Tang a confirmé que, selon les constatations préliminaires, la propagation du feu, déclenché depuis les parties basses des filets du chantier protégeant contre la poussière et les chutes d'objets, aurait été favorisée par l'emploi, commun à Hong Kong, de bambou pour les échafaudages et de matériaux inflammables comme des panneaux de mousse protégeant les fenêtres.

Photo : Mac Luyên/VNA/CVN

À ses côtés, le chef des pompiers de Hong Kong, Andy Yeung, a confirmé les défaillances des dispositifs de sécurité.

Les pompiers ont dépêché sur place une équipe de spécialistes après de nombreux témoignages selon lesquels les alarmes n'avaient pas sonné.

"Nous avons constaté que les systèmes d'alarme dans les huit bâtiments ne fonctionnaient pas correctement", a-t-il dit, corroborant les dires de nombreux témoins interrogés par l'AFP.

Le drame a causé un choc dans le territoire à statut spécial de la Chine, et rappelé sa vulnérabilité.

Hong Kong, qui compte 7,5 millions d'habitants, affiche une densité moyenne de plus de 7.100 habitants au kilomètre carré. Un chiffre jusqu'à trois fois supérieur dans les zones les plus urbanisées.

La partie continentale de la Chine se mobilise pour aider Hong Kong

Les autorités, les entreprises et les citoyens de la partie continentale de la Chine se sont mobilisés pour mettre en commun leurs ressources afin de soutenir la Région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong après l'incendie.

Après avoir suivi de près le déroulement des opérations de secours, le Bureau de travail de Hong Kong et Macao du Comité central du Parti communiste chinois a mis en place une équipe de travail qui est arrivée à Hong Kong jeudi matin 27 novembre pour participer aux efforts de secours.

Sous la coordination du bureau, la province voisine du Guangdong a rapidement mobilisé une série d'équipements de sauvetage, de fournitures médicales et de consommables à la demande du gouvernement de la RAS de Hong Kong, et les a livrés à Hong Kong en deux lots jeudi 27 et vendredi 28 novembre.

Les pompiers et les équipes de secours du Guangdong ont également apporté leur soutien aux opérations de recherche et de sauvetage et dans la logistique. Des équipements de pointe, tels que des drones d'éclairage, des drones de reconnaissance, des exosquelettes robotiques et des bottes de protection contre le feu, ont déjà été fournis à la demande de Hong Kong.

Photo : Mac Luyên/VNA/CVN

Sous la direction de la Fédération nationale des femmes de Chine, plusieurs institutions ont conjointement contribué un fond de 5 millions de yuans (environ 706.000 dollars) pour soutenir les habitants de Hong Kong dans le cadre des opérations de secours d'urgence, de réinstallation et de reconstruction post-catastrophe.

La Société de la Croix-Rouge de Chine a fait don de deux millions de yuans à la Croix-Rouge de Hong Kong pour les secours d'urgence et l'aide humanitaire et s'est engagée à fournir un soutien supplémentaire si nécessaire.

La communauté des affaires de la partie continentale a également apporté un soutien massif. À ce jour, le montant total des dons versés par les entreprises et institutions de la partie continentale de tous les secteurs, notamment ceux de la technologie, du commerce électronique et de la logistique, a dépassé les 600 millions de dollars de Hong Kong (environ 77,12 millions de dollars).

Un flux constant de fournitures d'urgence, telles que des couvertures, de la nourriture et de l'eau, données par des entreprises et des particuliers de la partie continentale, arrive dans les refuges. De nombreux habitants de la partie continentale ont également transporté bénévolement des fournitures, organisé des collectes de fonds et proposé des consultations psychologiques en ligne.

En plus d'avoir créé un fonds caritatif de 20 millions de dollars de Hong Kong pour les opérations de secours, China Merchants Group, une entreprise publique administrée par le gouvernement central dont le siège se situe à Hong Kong, a activé une plateforme logistique d'urgence afin de garantir que les dons parviennent efficacement dans la région.

Les opérations de lutte contre l'incendie, de secours et de recherche ont pris fin vendredi matin 28 novembre après l'incendie meurtrier à Hong Kong.

AFP - Xinhua/VNA/CVN