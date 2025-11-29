Pékin construira un centre de données dans l'espace entre 700 et 800 km au-dessus de la Terre

La Commission scientifique et technologique de Pékin, en collaboration avec les instituts de recherche spatiale et les entreprises de la ville, prévoit de créer un centre de données spatial sur une orbite crépusculaire à environ 700-800 km au-dessus de la Terre, a rapporté vendredi 28 novembre le quotidien Science and Technology Daily .

>> La Chine dévoile l'équipage de Shenzhou-21 pour une mission vers la station spatiale

>> Espace : 22 milliards d'euros pour l'indépendance de l'Europe

>> SpaceX lance une nouvelle mission de covoiturage spatial

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon une réunion tenue jeudi 27 novembre par la Commission municipale des sciences et technologies de Pékin et l'Institut d'Astro-future des technologies spatiales de Pékin, le centre de données spatial formera un système centralisé à grande échelle d'une puissance supérieure au gigawatt, comprenant des sous-systèmes de calcul spatial, de transmission par relais et de contrôle au sol. Chaque sous-centre du système sera capable d'héberger des clusters de serveurs d'une capacité totale de plusieurs millions de cartes.

Le centre de données sera construit en trois phases, a-t-on appris de la réunion. D'ici 2035, un centre de données spatial à grande échelle sera mis en place pour soutenir le calcul spatial.

La réunion a également donné lieu au lancement d'un consortium d'innovation pour le centre de données spatial. Dirigé par l'Institut d'Astro-future des technologies spatiales de Pékin et ses entreprises affiliées, le consortium rassemble 24 organisations de la chaîne industrielle.

Le consortium d'innovation se concentrera sur la construction et l'application du centre de données spatial. En termes d'intégration industrielle et de création d'écosystèmes, le consortium favorisera l'intégration du centre de données spatial avec des technologies de pointe, telles que l'intelligence artificielle (IA), les communications mobiles, les nouveaux matériaux et les nouvelles énergies, encourageant ainsi de nouveaux modèles commerciaux dans les applications de l'information spatiale.

Le développement du satellite expérimental de première génération pour le centre de données est terminé, et son lancement est prévu pour fin 2025 ou début 2026.

La commission a déclaré que le centre de données spatial représentait une intégration stratégique de l'espace commercial et de l'IA. La capitale chinoise renforcera son soutien, en positionnant le projet comme orientation clé pour la construction d'un centre international d'innovation scientifique et technologique, contribuant ainsi à la formation de nouvelles chaînes industrielles et d'une boucle commerciale fermée.

Xinhua/VNA/CVN