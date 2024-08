Les Vietnamiens aux États-Unis et au Japon confiants en développement stable du pays

>> Rencontres à l’occasion du Têt organisées aux États-Unis et au Japon

>> Une femme engagée dans la préservation du vietnamien aux États-Unis

>> Les Vietnamiens aux États-Unis, en République tchèque et à Cuba célèbrent le Têt

Photo : VNA/CVN

Trân Dinh Chin, un Vietnamien d'outre-mer de 85 ans, a déclaré que l'élection du président Tô Lâm au poste de secrétaire général était une décision juste et opportune, démontrant que le Parti communiste du Vietnam (PCV) valorisait la stabilité et la succession dans la nomination de hauts dirigeants.

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm a également affirmé sa détermination à "accélérer la mise en œuvre des objectifs fixés par le XIII e Congrès national du Parti comme une priorité importante". Selon lui, cela est très urgent dans le contexte de la situation économique et politique en constante évolution dans la région et dans le monde.

Trân Dinh Chin a souligné que le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm, dès le premier jour de son entrée en fonction, a réaffirmé le point de vue et la pratique selon lesquels "le peuple est la racine" et le peuple est le sujet du travail de Renouveau. C'est la politique constante du Parti et l'enthousiasme du défunt secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong au fil des années. Et c'est aussi la motivation de tous les Vietnamiens au pays et à l'étranger pour accompagner et soutenir la direction du Parti pour promouvoir le développement économique, construire une grande union nationale et perfectionner plus efficacement un appareil sain à travers la lutte contre la corruption, les pratiques malsaines et le gaspillage.

Trân Dinh Chin estime que la croissance économique du Vietnam ces dernières années, alors que de nombreux pays du monde traversent des moments difficiles, voire des crises, est la preuve la plus claire de la résilience, de la stabilité et du potentiel du Vietnam. Il s’est déclaré convaincu que les relations entre le Vietnam et les partenaires et amis du monde entier ainsi que les relations Vietnam - États-Unis en particulier, continueront à se développer.

Les entreprises et les communautés vietnamiennes aux États-Unis se tournent toujours vers leur Patrie et se donnent la main pour apporter le meilleur au pays d'origine.

Partageant ces avis, le Docteur Nguyên Hông Son, président de l'Union des associations des Vietnamiens au Japon (VUAJ), a déclaré que l'élection du nouveau secrétaire général du Parti était essentielle pour maintenir la stabilité et la continuité du processus de direction du pays tout en créant une chance pour le PCV de continuer à affirmer son leadership global, d'assurer le développement durable et la prospérité de la nation et de préserver l'héritage du défunt secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong.

Dans un contexte mondial instable, le maintien de la stabilité économique, l'amélioration de l'environnement d'investissement et le renforcement de la coopération internationale sont essentiels pour que le Vietnam puisse maintenir et renforcer sa position sur la scène internationale, a-t-dit.

En outre, selon le Docteur, la construction du Parti et du système politique forts est une tâche indispensable. Pour assurer la stabilité et le développement durable, le PCV doit continuer à former et à encourager un contingent de cadres dotés de suffisamment de talent, de vertu et d'une vision stratégique. Le consensus et la détermination de l’ensemble du système politique constitueront une base solide pour poursuivre et promouvoir les valeurs du défunt secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, un leader visionnaire et inébranlable du PCV ces derniers temps.

L'élection du président Tô Lâm au poste de secrétaire général du Comité central du PCV est cruciale pour le maintien de cet héritage, a-t-il estimé.

S’agissant des priorités de la politique étrangère du Vietnam spécifiées par le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm, cet expert a déclaré que ce point de vue a reflété la continuité et le développement des stratégies diplomatiques traditionnelles du pays tout en décrivant de nouvelles directions pour favoriser la position et le rôle du Vietnam dans le monde.

En ce qui concerne la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, Nguyên Hông Son a cité la déclaration du secrétaire général et président Tô Lâm selon laquelle la lutte se poursuivra avec la devise "sans zone interdite, sans exception, sans privilèges spéciaux".

Il a estimé qu’avec des directives fermes des hauts dirigeants, la prévention et le contrôle de la corruption au Vietnam récolteront des résultats plus positifs, et cette déclaration est une démonstration claire de l’engagement du leader du Parti à maintenir la discipline et la transparence dans le système politique et la société.

Avec la détermination et les bonnes directives, le Vietnam est capable de surmonter les défis et d’obtenir d’énormes réalisations dans les temps à venir, a ajouté Nguyên Hông Son.

VNA/CVN