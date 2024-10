Le Vietnam participe aux Championnats d'Asie de kickboxing

Les athlètes vietnamiens participeront à 34 épreuves de ring et de tatami. Parmi eux figurent des champions des Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games) tels que Nguyên Quang Huy, Triêu Thi Phuong Thuy, Huynh Van Tuân, Nguyên Thê Huong et Nguyên Hoàng.

C'est la troisième fois que le Vietnam participe à ces championnats.

Le président de la VKF, Vu Duc Thinh, a déclaré que la fédération a envoyé ses combattants les plus forts dans l'espoir de remporter des médailles, ajoutant que cela devrait les aider à affiner leurs techniques et à être plus confiants lors des compétitions à venir.

Ce tournoi est également une opportunité pour les entraîneurs et les combattants de présenter la beauté de la culture, du pays et du peuple vietnamiens aux amis internationaux, a-t-il ajouté.

