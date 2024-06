Début du tournoi de football vietnamien en Russie

S'exprimant lors de l'événement, Trân Phu Thuân, vice-président permanent de l'association et chef du comité d'organisation, a déclaré que le tournoi créait un terrain de jeu sain pour la communauté.

Il s'agit de l'un des événements communautaires les plus importants en 2024, car il a lieu juste après la visite d'État au Vietnam du président russe Vladimir Poutine, a déclaré le ministre conseiller Lê Quang Anh. Après la cérémonie d'ouverture, il y a eu deux matches entre le FC Friends et le FC Phuong Dong, et entre le Youth FC de Moscou et le FC Hai Phong.

