La Russie présente un documentaire sur la coopération aérospatiale avec le Vietnam

Ce documentaire de 30 minutes, réalisé par le célèbre journaliste de télévision russe Aleksandr Rogatkin, se compose d'entretiens exclusifs avec les premiers astronautes de différents pays dans le monde, dont le Vietnamien Pham Tuân.

Photo: VNA/CVN

Dans le documentaire, Pham Tuân a raconté ses souvenirs lors de son processus de sélection et de formation dans le cadre du programme de coopération Intercosmos entre le Vietnam et l'Union soviétique il y a plus de 40 ans. Il a partagé ses sentiments lors de son vol en apesanteur, notamment ses sentiments de voir sa Patrie depuis l'espace.

Pham Tuân a apprécié l'aide de l'Union soviétique et de son peuple pour le Vietnam en temps de guerre, ainsi que la forte coopération entre les deux pays en temps de paix, y compris dans le domaine aérospatial.

Il a déclaré que l'Union soviétique avait aidé le Vietnam sur terre, sur mer et dans les airs en temps de guerre, tandis qu'en temps de paix, elle avait volé dans l'espace avec le Vietnam, démontrant l'amitié et la solidarité étroites entre les peuples des deux pays.

VNA/CVN