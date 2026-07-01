Hanoï dévoile 276 projets d'investissement

Le Comité populaire de Hanoï a annoncé 276 projets d'investissement dans des secteurs clés lors de la conférence tenue le 29 juin présentant le plan directeur de la capitale, une vision à 100 ans visant à promouvoir l'investissement d'ici 2026. Cette annonce réaffirme l'ambition de la ville de devenir le principal pôle d'innovation, de finance et de haute technologie du Vietnam.

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Photo : courtoisie du comité d'organisation/CVN

Au cours de cet événement, la ville a également accordé des approbations de principe et des licences d'investissement, et signé 50 protocoles d'accord avec d'importantes entreprises nationales et internationales. Ces accords devraient apporter des ressources importantes au développement socio-économique de la capitale, tout en témoignant de la confiance croissante des investisseurs dans l'environnement des affaires et les perspectives de croissance de Hanoï.

Selon le Comité populaire municipal, la stratégie d'attraction des investissements de Hanoï évolue, privilégiant désormais la qualité des investissements plutôt que le volume. Dans les prochains mois, la ville recherchera des investisseurs stratégiques capables de stimuler la croissance grâce à des projets à forte valeur ajoutée dans les secteurs des semi-conducteurs, de la conception de circuits intégrés, de l'intelligence artificielle (IA), du big data, des biotechnologies, des nouveaux matériaux, de la recherche et du développement (R&D), des centres d'innovation, de la logistique moderne, de la finance verte, des technologies financières (Fintech), de l'éducation et de la formation, ainsi que des soins de santé spécialisés.

La zone Hoà Lac - Son Tây - Xuân Mai a été désignée comme la destination prioritaire de la ville pour les industries de haute technologie, la R&D, les semi-conducteurs et l'IA. Parallèlement, le corridor Nôi Bài - Dông Anh - Soc Son - Mê Linh privilégiera la logistique aérienne et le développement d'une zone de libre-échange, tandis que l'axe du fleuve Rouge se concentrera sur la culture, la finance, le commerce, le tourisme et le développement urbain créatif.

Photo : VNA/CVN

Les statistiques montrent que Hanoï a maintenu une forte dynamique de croissance en 2026, avec des améliorations enregistrées au premier semestre en matière de recettes budgétaires, de production industrielle, de commerce, de tourisme, d'exportations et d'attractivité des investissements.

La ville a continué d'attirer les investisseurs nationaux et étrangers grâce à une série de projets d'envergure dans les domaines des hautes technologies, des infrastructures, de l'innovation, de la logistique, de la santé, de l'éducation et des services de qualité. Au cours du premier semestre, Hanoï a approuvé des politiques d'investissement pour 138 projets nationaux, représentant un capital enregistré total d'environ 3,5 quadrillions de dôngs (environ 133,1 milliards de dollars). La ville a également attiré environ 3,2 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE), se maintenant ainsi parmi les villes vietnamiennes les plus attractives pour les IDE.

En amont de la conférence, Hanoï a également donné son accord de principe à de nombreux projets d'infrastructures urbaines, de parcs industriels, de protection de l'environnement et de protection sociale. Plusieurs projets relevant de mécanismes politiques spécifiques ont également été approuvés afin d'accélérer la transformation future de la capitale.

L'administration municipale a réaffirmé que les entreprises et les investisseurs demeurent des partenaires essentiels pour promouvoir la croissance économique, l'innovation et la compétitivité. À travers ces projets, Hanoï ambitionne de mobiliser de nouvelles ressources pour le développement, de favoriser une croissance durable et de consolider sa position de pôle économique, financier, scientifique, technologique et d'innovation du pays.

VNA/CVN