Les compagnies aériennes souhaitent opérer à l'aéroport de Long Thành

La Société des aéroports du Vietnam (ACV) a annoncé le 1 er juillet avoir mené des discussions avec les parties prenantes concernées sur les scénarios opérationnels de l'aéroport international de Long Thành. La plupart des compagnies aériennes nationales et internationales ont exprimé leur souhait d'y lancer des vols dès sa mise en service.

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Photo : VNA/CVN

L'aéroport de Long Thành est en cours de développement sur une superficie de 5.000 hectares. Sa capacité prévue est de 100 millions de passagers et 5 millions de tonnes de fret par an, répartie sur trois phases de développement. Situé à environ 40-43 km de l'aéroport international de Tân Son Nhât, à Hô Chi Minh-Ville, il est destiné à devenir le plus grand aéroport du Vietnam et à servir de plaque tournante régionale du transport aérien. La première phase devrait être achevée d'ici la fin de l'année.

Pour les transporteurs internationaux, les unités d'ACV ont collaboré avec les représentants de l'association des compagnies aériennes opérant à l'aéroport de Tân Son Nhât (SGN AOC), l'Association du transport aérien international (IATA) et 34 compagnies aériennes internationales, dont Korean Air, All Nippon Airways, Cathay Pacific et Japan Airlines, afin de discuter et de préparer les plans opérationnels à Long Thành, conformément au calendrier prévu.

Concernant les transporteurs nationaux, ACV a mené des discussions avec Vietravel Airlines au sujet du lancement de vols commerciaux à Long Thành à partir de fin 2026 et de l'augmentation des fréquences à compter de l'été 2027. ACV a également travaillé avec Vietjet Air et Vietnam Airlines sur les modalités opérationnelles.

Selon les plans proposés, Vietjet Air s'est engagée à exploiter au moins deux liaisons internationales au départ de Long Thành durant la première phase, tandis que Vietnam Airlines a proposé de transférer plusieurs vols internationaux de Tân Son Nhât vers Long Thành, représentant environ 12% de son réseau international.

Pour la phase d'essais précédant le lancement commercial, ACV a également sollicité l'aide de Vietnam Airlines afin qu'elle mette à disposition des appareils pour les tests opérationnels.

Nouvelles liaisons internationales directes

Selon ACV, outre la redistribution de certaines liaisons existantes au départ de Tân Son Nhât une fois l'aéroport de Long Thành opérationnel, les efforts déployés pour développer de nouvelles liaisons internationales directes devraient générer 2 millions de passagers supplémentaires par an à destination de Long Thanh d'ici 2030.

Les nouvelles liaisons envisagées devraient desservir l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Océanie, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud et l'Asie centrale.

Afin de garantir la mise en service du nouvel aéroport et d'en maximiser les avantages dès son ouverture, ACV a créé des filiales dédiées à l'aéroport international de Long Thanh, au carburant aviation et au fret aérien, pour gérer et exploiter les infrastructures aéroportuaires clés. Le recrutement pour ces services est en cours et devrait s'achever en juillet.

ACV a également signé un contrat de conseil avec le consortium de l'aéroport d'Incheon pour l'accompagner dans l'élaboration des plans d'exploitation et de gestion de l'aéroport. Les travaux préparatoires, portant sur les cadres opérationnels, les procédures de base, la politique commerciale, la planification stratégique et la stratégie financière, sont terminés.

La société poursuit actuellement les essais opérationnels et les modalités de transfert, avec trois phases d'essais prévues en septembre, octobre et novembre.

Selon ACV, le modèle opérationnel coordonné entre les aéroports de Long Thành et de Tân Son Nhât repose sur un principe de segmentation par marché. Chaque aéroport dessert ainsi des segments de marché distincts, plutôt que de transférer mécaniquement tout le trafic de Tân Son Nhât vers Long Thành.

Cette approche vise à garantir la continuité et l'efficacité des opérations à Tân Son Nhât, tout en permettant à Long Thành d'atteindre une stabilité opérationnelle et de tirer pleinement parti de ses atouts dès le départ.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de la stratégie actuelle, Tân Son Nhât continuera de se concentrer sur les vols intérieurs et les liaisons internationales court et moyen-courriers, tandis que Long Thành se positionnera comme une importante porte d'entrée internationale, attirant progressivement de nouvelles liaisons internationales, notamment sur les marchés présentant un potentiel de croissance à moyen et long terme.

ACV a cité les prévisions de l'IATA, qui indiquent que la demande internationale de passagers vers le Vietnam devrait maintenir une croissance positive jusqu'en 2040.

Les marchés suivants représentent actuellement environ 75% du trafic international de passagers du Vietnam : Chine, Hong Kong (Chine), Japon, République de Corée, Malaisie, Singapour, Taïwan (Chine), Thaïlande, États-Unis et Australie.

Sur la base de ces projections, le marché de l’aviation vietnamien devrait gagner 8,6 millions de passagers supplémentaires d’ici 2030, dont environ 3,2 millions de passagers supplémentaires sur l’ensemble du système aéroportuaire de Tân Son Nhât - Long Thành.

VNA/CVN