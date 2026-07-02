Le Vietnam face au double défi de l'attractivité et de la qualité des fonds étrangers

Malgré un contexte international marqué par les incertitudes géopolitiques et le ralentissement des investissements mondiaux, le Vietnam continue d'afficher des performances encourageantes.

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Selon le Département de l'investissement étranger du ministère des Finances, le pays a attiré plus de 24,8 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE) au cours des cinq premiers mois de 2026, soit une progression de 34,9% par rapport à la même période de l'année précédente.

Les décaissements ont atteint plus de 9,7 milliards de dollars, en hausse de 9,6%, confirmant l'attractivité du Vietnam auprès des investisseurs internationaux dans un contexte de réorganisation des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Ces performances constituent une base solide pour la nouvelle période de développement. Entre 2021 et 2025, le Vietnam a déjà atteint les objectifs fixés par la Résolution n°50-NQ/TW de 2019, avec près de 185 milliards de dollars d’investissements enregistrés et plus de 118 milliards de dollars effectivement décaissés. Ces résultats ont été obtenus malgré les conséquences de la pandémie de COVIDd-19 et les perturbations de l’économie mondiale, illustrant la résilience de l’environnement d’investissement vietnamien.

Les objectifs de la période 2026-2030 demeurent toutefois particulièrement ambitieux. Le pays devra attirer en moyenne entre 40 et 50 milliards de dollars d’investissements enregistrés et entre 30 et 40 milliards de dollars de capitaux réalisés chaque année. Au-delà d’un simple objectif statistique, cette mobilisation des ressources apparaît indispensable pour soutenir les ambitions de croissance économique à deux chiffres fixées par les autorités.

Parallèlement à l’objectif quantitatif, le Vietnam entend améliorer sensiblement la qualité des investissements accueillis. La Résolution n°10-NQ/TW privilégie ainsi les projets relevant des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle, de la biotechnologie, de l’électronique, de la logistique moderne, des services financiers et de l’innovation. L’enjeu est de passer progressivement d’un modèle fondé sur l’assemblage et la sous-traitance à un développement reposant sur les technologies de pointe, la recherche-développement et la création de valeur ajoutée.

Cette évolution est déjà perceptible à travers les décisions d’investissement de grands groupes internationaux tels qu’Intel, Samsung, LG, Goertek, Foxconn, Amkor ou HanaMicron, qui ont renforcé leur présence au Vietnam. Samsung a notamment implanté à Hanoï un important centre de recherche-développement destiné à faire du pays une plateforme régionale d’innovation.

Photo : VNA/CVN

Depuis le début de l’année, plusieurs projets majeurs dans les technologies avancées, dont deux investissements de plus d’un milliard de dollars, sont venus confirmer cette dynamique, tandis que des entreprises comme Posco Future M ou BYD poursuivent l’expansion de leurs activités.

Pour de nombreux experts, cette évolution traduit la confiance durable des investisseurs internationaux dans le potentiel du Vietnam. De plus en plus d'entreprises multinationales considèrent désormais le pays comme une base stratégique de production et de développement à long terme, en raison de la stabilité de son environnement économique, de la compétitivité de ses coûts de production et de son intégration croissante aux chaînes de valeur mondiales.

Le pays devra néanmoins relever un double défi : attirer davantage d'investissements tout en améliorant leur qualité. Les autorités vietnamiennes estiment qu'il sera nécessaire d'accélérer les réformes administratives, de lever les obstacles auxquels sont confrontés les projets en cours, de moderniser les infrastructures énergétiques, logistiques et industrielles, de développer une main-d'œuvre hautement qualifiée et de renforcer les liens entre les entreprises étrangères et les entreprises nationales.

La Résolution n°10-NQ/TW prévoit également de poursuivre la modernisation du cadre juridique, de mettre en place des mécanismes spécifiques destinés aux investisseurs stratégiques ainsi que des procédures simplifiées et des politiques de soutien adaptées aux grands projets technologiques.

Au-delà des orientations fixées, leur traduction en mesures concrètes et leur mise en œuvre efficace seront déterminantes. C’est à cette condition que le Vietnam pourra relever ce "double défi" et consolider sa position parmi les destinations les plus attractives d’Asie pour les investissements étrangers à forte valeur ajoutée.

VNA/CVN