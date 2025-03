Consultation politique entre le Vietnam et le Kazakhstan

>> Cérémonie d'accueil du président kazakh Kassym-Jomart Tokayev à Hanoï

>> Entrevue entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président du Kazakhstan

>> Le Vietnam et le Kazakhstan renforcent la coopération anti-corruption

Photo : BQT/CVN

Lors de la consultation politique, présidée le 3 mars par la vice-ministre des AE Lê Thi Thu Hang et son homologue kazakh, A. Bakayev, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les mesures visant à renforcer les relations bilatérales dans les temps à venir, ainsi que sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun.

Elles ont exprimé leur satisfaction face aux développements positifs de l’amitié traditionnelle et de la coopération multiforme entre le Vietnam et le Kazakhstan.

Les deux vice-ministres ont affirmé que, dans les temps à venir, les deux parties devraient continuer à promouvoir les échanges de délégations, les réunions et les contacts réguliers entre les dirigeants des deux pays pour renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle.

Ils ont convenu de coordonner et d'exhorter les agences compétentes des deux pays à préparer soigneusement et à organiser avec succès les visites de hauts dirigeants des deux pays.

Les deux parties ont convenu de continuer à collaborer et à encourager les ministères et secteurs concernés des deux pays à tirer le meilleur parti des incitations et des avantages de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne (UEE), dont le Kazakhstan est membre, tout en exploitant les corridors et itinéraires de transport multimodaux pour accroître le chiffre d'affaires du commerce bilatéral.

Elles ont également estimé que le Vietnam et le Kazakhstan disposent encore d’une marge de manœuvre et d’un potentiel importants pour renforcer une coopération mutuellement bénéfique dans d'autres domaines tels que les sciences, les technologies, le transport, la logistique, l'éducation et la formation, ainsi que la culture, afin de répondre aux exigences de développement de chaque pays à l'ère de la 4ᵉ révolution industrielle.

Concernant la coopération entre les ministères des AE, les deux vice-ministres ont convenu de maintenir des mécanismes de consultation politique réguliers et des contacts entre les dirigeants des deux ministères afin de promouvoir le rôle de coordination et de renforcer les relations entre le Vietnam et le Kazakhstan en général, ainsi qu’entre les ministères, secteurs et localités des deux pays en particulier.

Photo : BQT/CVN

Ils ont également discuté de la situation mondiale et régionale actuelle, salué les politiques étrangères ouvertes, équilibrées, diversifiées et multilatérales du Vietnam et du Kazakhstan, et souligné leur coordination étroite au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux, y compris les Nations Unies, contribuant ainsi à la cause commune du progrès humain et à la lutte pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde. Les deux parties ont convenu de continuer à se soutenir mutuellement dans leur participation aux institutions multilatérales, notamment dans le cadre des Nations Unies.

Le vice-ministre A. Bakayev a exprimé l’espoir que le Vietnam soutiendrait le renforcement de la coopération entre le Kazakhstan et l’ASEAN, tandis que le Kazakhstan se tient prêt à servir de pont entre le Vietnam et les pays d'Asie centrale.

La vice-ministre Lê Thi Thu Hang a affirmé que le Vietnam favoriserait la coopération entre l'ASEAN et le Kazakhstan, ainsi qu’entre l'ASEAN et les organisations régionales dont le Kazakhstan est membre, telles que l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

Elle a souhaité que le Kazakhstan soutienne activement la position de l'ASEAN et du Vietnam sur le maintien de la paix et de la stabilité, la garantie de la sécurité, de la sûreté, de la liberté de la navigation, du survol et du commerce en Mer Orientale, ainsi que sur la résolution des différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Au Kazakhstan, la vice-ministre vietnamienne Lê Thi Thu Hang a rencontré A. Kuspan, présidente de la Commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité et présidente du groupe d'amitié parlementaire Kazakhstan-Vietnam au Mäjılıs, la chambre basse du Parlement kazakh, ainsi que des représentants des partis politiques du Kazakhstan.

VNA/CVN